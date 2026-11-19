SDP:n Suhonen: Pienituloisten kepillä kannustaminen on tullut tiensä päähän
20.11.2026 11:45:36 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan työttömyysloukut ovat vähentyneet, mutta kannustinongelmat ovat kasautuneet yhä voimakkaammin kaikkein pienituloisimmille.
– Pienituloisten kannustaminen kepillä työhön on tullut tiensä päähän. Hallitus on sosiaaliturvan kiristyksillään ja leikkauksillaan sulkenut työttömyysloukkuun kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Se ei ole kannustinpolitiikkaa, vaan köyhyyspolitiikkaa, toteaa SDP:n kansanedustaja, työ- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Timo Suhonen.
Tutkimuksen mukaan työttömyysloukussa on tänä vuonna edelleen noin 49 000 ihmistä. Valtaosa työttömyysloukuista liittyy toimeentulotukeen.
– Hallitus on käytännössä kannustanut työttömiä työhön leikkaamalla asumistukea, poistamalla suojaosat, porrastamalla ansioturvaa, lisäämällä työnhaun velvoitteita ja tiukentamalla työssäoloehtoa. Näillä toimilla se on ajanut yhä enemmän ihmisiä viimesijaiselle toimeentulotuelle, jota se on myös kiristänyt, Suhonen sanoo.
– Hallituksen valitsema politiikka on johtanut EU:n surkeimpaan työttömyystilanteeseen, jossa kannustimista ei ole juuri hyötyä, kun kokoaikaista työtä ei ole tarjolla. Asumistuen ja työttömyysturvan suojaosien palauttaminen kannustaisi ottamaan vastaan myös osa-aikaista tai lyhytkestoista työtä, hän muistuttaa.
– Hyvinvointiyhteiskunnan pitäisi tarjota ihmiselle reilu polku työhön. Jos kannustinloukkuja puretaan vain heikentämällä kaikkein pienituloisimpien asemaa, on syytä kysyä, onko hallituksen politiikan suunta oikea.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
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