Löytötavaratoimisto ei voi periä erikoispalvelulisiä
24.11.2026 10:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvonta virasto on antanut löytötavaratoimistolle kehotuksen, koska toimisto oli perinyt lain ja asetuksen vastaisia korvauksia. Lisäksi löytötavaratoimisto ei ollut toimittanut ajokortteja poliisille välittömästi.
Löytötavaratoimistot saavat periä yleisistä säilytyskustannuksista esineen käyvän arvon mukaisen korvauksen siten, että korvaus on 5 prosenttia esineen käyvästä arvosta, kuitenkin enintään 17 euroa. Kehotuksen saanut löytötavaratoimisto oli useita kertoja perinyt löytötavaralain ja -asetuksen vastaisesti ”erikoispalvelulisää” ilman lain tai asetuksen mukaista syytä.
Löytötavaratoimisto ei ollut myöskään toimittanut sille toimitettuja ajokortteja poliisille välittömästi, vaikka sen olisi tullut näin toimia.
Lupa- ja valvontavirasto on tehostanut kehotustaan löytötavaratoimistolle 10.000 euron ja 5.000 euron uhkasakoilla. Jos löytötavaratoimisto ei muuta toimintatapojaan, Lupa- ja valvontavirasto voi tuomita uhkasakon maksettavaksi uhkasakkolain nojalla.
Päätös ei ole lainvoimainen. Löytötavaratoimisto voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.
Löytötavaratoimistojen valvonta kuuluu Lupa- ja valvontaviraston tehtäviin
Löytötavaratoimiston on toiminnassaan noudatettava löytötavaralakia ja löytötavara-asetusta. Lupa- ja valvontavirasto myöntää luvan löytötavaratoimiston pitämiseen ja valvoo, että löytötavaratoimistot noudattavat löytötavaralakia toiminnassaan. Virasto puuttuu löytötavaratoimiston toimintaan, jos siinä havaitaan laiminlyöntejä.
Yhteyshenkilöt
Sinikka Elersylitarkastaja, elinkeinovalvonta ja oikeusturvaPuh:0295256072etunimi.sukunimi@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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