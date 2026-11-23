Löytötavaratoimistot saavat periä yleisistä säilytyskustannuksista esineen käyvän arvon mukaisen korvauksen siten, että korvaus on 5 prosenttia esineen käyvästä arvosta, kuitenkin enintään 17 euroa. Kehotuksen saanut löytötavaratoimisto oli useita kertoja perinyt löytötavaralain ja -asetuksen vastaisesti ”erikoispalvelulisää” ilman lain tai asetuksen mukaista syytä.

Löytötavaratoimisto ei ollut myöskään toimittanut sille toimitettuja ajokortteja poliisille välittömästi, vaikka sen olisi tullut näin toimia.

Lupa- ja valvontavirasto on tehostanut kehotustaan löytötavaratoimistolle 10.000 euron ja 5.000 euron uhkasakoilla. Jos löytötavaratoimisto ei muuta toimintatapojaan, Lupa- ja valvontavirasto voi tuomita uhkasakon maksettavaksi uhkasakkolain nojalla.

Päätös ei ole lainvoimainen. Löytötavaratoimisto voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Löytötavaratoimistojen valvonta kuuluu Lupa- ja valvontaviraston tehtäviin

Löytötavaratoimiston on toiminnassaan noudatettava löytötavaralakia ja löytötavara-asetusta. Lupa- ja valvontavirasto myöntää luvan löytötavaratoimiston pitämiseen ja valvoo, että löytötavaratoimistot noudattavat löytötavaralakia toiminnassaan. Virasto puuttuu löytötavaratoimiston toimintaan, jos siinä havaitaan laiminlyöntejä.