Ollikainen, Norrback, Ingo: SFP:n pitkäjänteinen työ valtatie 8:n hyväksi tuottaa tulosta
20.11.2026 12:24:33 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Useat tärkeät liikenneinvestoinnit Pohjanmaalla ovat edenneet ja etenevät edelleen RKP:n pitkäjänteisen työn ansiosta. Hallituksen täydentävä talousarvioesitys vuodelle 2027 sisältää useita panostuksia, jotka parantavat liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta valtatie 8:n varrella.
– Pohjanmaalle valtatie 8 on elinkeinoelämän, vientiteollisuuden ja ihmisten arjen elintärkeä valtasuoni. Siksi on erityisen ilahduttavaa, että useita tiehankkeita Pohjanmaalla toteutetaan tämän hallituskauden aikana. Kyse on yhteensä reilusti yli 100 miljoonan euron investoinneista. Määrätietoinen työ, hyvä yhteistyö ja vahva edunvalvonta tuottavat tulosta, sanoo kansanedustaja Mikko Ollikainen, joka toimii myös eduskunnan Kasitieverkoston puheenjohtajana.
Närpiön Bäcklidenin ja Brännbackenin väliselle tieosuudelle varattiin syyskuussa esitetyssä ensimmäisessä talousarvioesityksessä noin 19 miljoonaa euroa. Summaa korotetaan nyt 23 miljoonaan euroon. Täydentävässä talousarvioesityksessä mukana on lisäksi täysin uutena kohteena valtatie 8:n Ytterjeppo, jolle esitetään 2 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2027 sekä yhteensä 15 miljoonan euron valtuutta.
– Vihdoin Suupohjan tärkeä valtatie 8 saadaan täyteen leveyteensä. Kun yritykset ja muut toimijat päättävät toimintojensa sijoittumisesta, logistiikalla on tärkeä rooli. Toivon, että tämä parantaa alueen kasvun ja työllisyyden edellytyksiä, kansanedustaja Anders Norrback sanoo.
Bäcklidenin–Brännbackenin ja Ytterjeppon investoinnit eivät ole yksittäisiä onnistumisia, vaan osa laajempaa kokonaisuutta. RKP on johdonmukaisesti työskennellyt liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi koko rannikkovyöhykkeellä. Yhdessä aiempien panostusten kanssa päätökset osoittavat, että valtatie 8 saa sen merkityksen edellyttämän huomion, joka sillä on viennille, yritystoiminnalle ja alueelliselle kehitykselle.
– Meille on ollut tärkeää varmistaa, että Pohjanmaan tarpeet näkyvät kansallisessa päätöksenteossa. Kun investointeja kohdistetaan valtatie 8:lle, vahvistetaan koko länsirannikon elinvoimaa ja parannetaan sekä yritysten että asukkaiden toimintaedellytyksiä, sanoo kansanedustaja Christoffer Ingo.
Esimerkkejä valtatie 8:n investoinneista Pohjanmaan maakunnissa, joille on myönnetty rahoitusta tällä hallituskaudella (etelästä pohjoiseen):
- Valtatie 8 Tiukka–Ömossa, 6,5 miljoonaa euroa
- Valtatie 8:n leventäminen Närpiön Bäcklidenin ja Brännbackenin välillä, 23 miljoonaa euroa
- Vaasan yhdystie, vaihe 1, 31 miljoonaa euroa
- Valtatie 8:n eritasoliittymä Ytterjeppossa, 15 miljoonaa euroa
- Valtatie 8 Edsevö–Lepplax ohituskaistat, 26,2 miljoonaa euroa
- Valtatie 8:n parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta, vaihe 1, 13 miljoonaa euroa
Yhteyshenkilöt
Mikko OllikainenKansanedustajaPuh:050 561 5861mikko.ollikainen@riksdagen.fi
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