Bergqvist: Lapsen nähden tehdystä väkivallasta ankarampi rangaistus – lasten kärsimys on otettava vakavasti 20.11.2026 10:13:03 EET | Tiedote

Lapsen ei pitäisi koskaan joutua näkemään tai kuulemaan, kuinka hänen äitiään tai isäänsä lyödään, uhkaillaan tai pahoinpidellään. Silti lapset joutuvat Suomessa kokemaan väkivaltaa omissa kodeissaan. RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sandra Bergqvist pitää tervetulleena ehdotusta uuden rangaistuksen koventamisperusteen lisäämisestä rikoslakiin. Tämä tarkoittaa, että rangaistusta voidaan koventaa, kun henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuva rikos tehdään lähisuhteessa tekijän oman lapsen tai rikoksen uhrin lapsen läsnä ollessa tai siten, että lapsi näkee tai kuulee rikoksen.