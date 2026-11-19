Pia Lohikoski: Hallituksen opintotukiuudistus ei korjaa opiskelijoiden toimeentulo-ongelmia
20.11.2026 12:35:24 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Lohikoski on jättänyt vastalauseen sivistysvaliokunnan mietintöön hallituksen opintotuen kokonaisuudistuksesta. Lohikosken mukaan uudistus ei puutu opintotuen keskeisimpään ongelmaan, eli opiskelijoiden täysin riittämättömään toimeentuloon.
– Opintotuen kokonaisuudistuksen tavoitteet ovat kannatettavia. Täysipäiväisen opiskelun mahdollistaminen ja opiskelijoiden toimeentulon turvaaminen ovat tärkeitä päämääriä. Tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu, koska uudistus tehdään kustannusneutraalisti, ja pitkällä aikavälillä sen tarkoituksena on jopa tuottaa säästöjä, Lohikoski toteaa.
Lohikosken mukaan opiskelijoiden toimeentuloa pitäisi aidosti vahvistaa korottamalla opintorahaa ja vähentämällä opintotuen lainapainotteisuutta.
– Hallituksen ratkaisu opiskelijoiden toimeentulon parantamiseen on käytännössä velkaantumisen lisääminen. Monella suuret opintolainat varjostavat jo opintojen jälkeistä elämää. Ne voivat vaikeuttaa esimerkiksi asuntolainan saamista tai perheen perustamista aikana, jolloin tulevaisuuteen liittyy muutenkin paljon epävarmuutta.
Lohikoski arvostelee myös sitä, että hallitus on muuttanut opintotukea useaan otteeseen kuluneen vaalikauden aikana ilman kattavaa arviota muutosten vaikutuksista opiskelijoiden toimeentuloon.
– Erityisen merkittävä heikennys oli opiskelijoiden siirtäminen yleisestä asumistuesta opintotuen asumislisän piiriin. Muutos heikensi monien opiskelijoiden taloudellista asemaa tuntuvasti ja leikkasi opiskeluaikaista asumisen tukea. Asumislisä on vähintään sidottava kansaneläkeindeksiin, jotta se ei jää jälkeen asumiskustannusten kehityksestä eikä heikennä opiskelijoiden toimeentuloa entisestään.
Yhteyshenkilöt
Pia Lohikoskikansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, sivistysvaliokunnan jäsenPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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