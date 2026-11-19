Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 24.11. kokouksen ennakkotiedote
20.11.2026 13:12:36 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 24. marraskuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa Ruoholahden terveysasemapalvelujen hankinnan käsittelyä ja aloittaa ensi vuoden järjestöavustusten käsittelyn. Lisäksi lautakunta käsittelee palvelusetelin käyttöönottoa tilapäisessä kotihoidossa ja ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin korotusta.
Ruoholahden terveysasemapalvelut esitetään kilpailutettavaksi uudelleen
Lautakunta jatkaa Ruoholahden terveysasemapalvelujen hankinnan periaatteiden käsittelyä. Asia on jätetty pöydälle lautakunnan kahdessa edellisessä kokouksessa.
Ruoholahden terveysaseman palvelut on hankittu ostopalveluna vuodesta 2021. Sopimuskausi päättyy syyskuussa 2027, minkä vuoksi palvelut esitetään kilpailutettavaksi uudelleen.
Ruoholahden terveysasema on pärjännyt ulkopuolisen arvioinnin ja toimialan oman selvityksen perusteella hyvin hoitoon pääsyssä ja palvelujen saatavuudessa. Lisäksi sen kustannustaso on ollut kaupungin omien terveysasemien tasolla. Terveysasema vastaa noin 20 000 asukkaan perusterveydenhuollon palveluista.
Uuden nelivuotisen sopimuskauden on tarkoitus alkaa 1.10.2027. Sopimukseen sisältyisi mahdollisuus jatkaa sopimusta enintään kahden vuoden mittaisella optiokaudella. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 21,5 miljoonaa euroa.
Helsingissä on 23 terveysasemaa, joista 21:n palvelut kaupunki tuottaa itse.
Lisätietoa: terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, p. 09 310 52481, leena.turpeinen@hel.fi
Helsinki lisää sote-järjestöille myönnettäviä avustuksia
Helsinki kasvattaa sote-järjestöille vuodelle 2027 myönnettävien avustusten määrärahaa 500 000 eurolla. Lautakunnalle esitetään, että se myöntäisi 23 järjestölle avustuksia yhteensä 1 680 000 euroa. Lisäksi toimialajohtajan myöntämiin alle 10 000 euron avustuksiin esitetään varattavaksi 20 000 euroa.
Avustuksia myönnetään toimintaan, joka edistää helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja tukee Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista.
Pelastustoimen avustuksia myönnetään järjestöille, joiden toiminta edistää onnettomuuksien ehkäisyä, pelastustoimintaa, väestönsuojelua tai kodin ja arjen turvallisuutta.
Lisätietoa: erityissuunnittelija Marianne Neijonen, p. 09 310 29263, marianne.neijonen@hel.fi
Tilapäiseen kotihoitoon esitetään palvelusetelin käyttöönottoa
Lautakunnalle esitetään, että tilapäisessä kotihoidossa otetaan käyttöön palveluseteli. Palvelusetelin arvoksi esitetään 45 euroa tunnilta.
Tilapäistä kotihoitoa voidaan myöntää enintään kahdeksi kuukaudeksi esimerkiksi silloin, kun asiakas tarvitsee leikkauksen tai muun toimenpiteen jälkeen apua perushoidossa tai lääkehoidossa.
Asiakas voi itse valita, käyttääkö hän palveluseteliä vai kaupungin omaa palvelua. Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan maksettavaksi voi jäädä omavastuuosuus eli se osa palvelun hinnasta, jota palveluseteli ei kata. Vammaispalvelujen asiakkailta omavastuuosuutta ei peritä.
Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä arvioidaan käyttävän noin 200 asiakasta vuodessa.
Säännöllisessä kotihoidossa palveluseteli on ollut Helsingissä käytössä vuodesta 2015. Tilapäiseen kotihoitoon palveluseteliä ei ole aiemmin ollut tarjolla.
Lisätietoa: asiakkuuspäällikkö Susanna Valojärvi, p. 09 310 55373, susanna.valojarvi@hel.fi
Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteliin esitetään 15 prosentin korotusta
Lautakunnalle esitetään, että ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvoa korotetaan 15 prosenttia. Palvelusetelin arvo määräytyisi jatkossakin asiakkaan nettotulojen perusteella.
Korotuksella pyritään pitämään asiakkaalle palvelusetelin käytöstä aiheutuvat kustannukset kohtuullisina ja varmistamaan, että palveluseteli säilyy todellisena vaihtoehtona ympärivuorokautisen palveluasumisen järjestämisessä.
Palveluseteli kattaa osa yksityisen palveluntuottajan tarjoaman palveluasumisen kustannuksista. Asiakkaan maksettavaksi jää omavastuuosuus eli se osa palvelun hinnasta, jota palveluseteli ei kata.
Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaita on Helsingissä noin 7 900 vuodessa. Heistä noin 4 prosenttia on ollut palveluseteliasiakkaita. Palvelusetelin arvon korottaminen lisäisi toimialan kustannuksia 500 000 euroa vuodessa.
Lisätietoa: ostopalvelupäällikkö Kristiina Matikainen, p. 09 310 42207, kristiina.l.matikainen@hel.fi
Lisätietoa verkossa
- Kokouksen esityslista ja liitteet
- Vuoden 2027 yli 10 000 euron järjestöavustushakemukset ja ehdotetut avustukset
- Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvo 1.2.2027 alkaen
- Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
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