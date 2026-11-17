Tämän vuoden Topelius- ja Arvid Lydecken -palkintojen ehdokkaat on valittu, ja Otavan kustantamoperhe juhlii kolmella ehdokkuudella. Riina Katajavuoren ja Väinö Heinosen Pulpetillani on robotti! (Karisto) on Arvid Lydecken -ehdokas ja Maryam Abuzaid-Ryun Kompastellen (Otava) sekä Laura Suomelan Välivuosisyndrooma (Karisto) ovat ehdolla Topeliukselle.

Topelius-palkinto myönnetään korkeatasoiselle nuortenkirjalle ja Arvid Lydecken -palkinto korkeatasoiselle lastenkirjalle. Palkinnot myöntää Suomen lasten- ja nuortenkirjailijat ry.

Palkintoraadin ehdokkuusperustelut:

Riina Katajavuori ja Väinö Heinonen: Pulpetillani on robotti!

Kirjakärpänen-sarjan helppolukuisen kirjan tarina on sydämeenkäyvä. Syöpää sairastavalle Maijalle järjestetään etäopetus luokassa olevan robotin avulla. Muut oppilaat huolehtivat robotista ja haluavat mahdollistaa Maijan osallistumisen kaikkeen. Kirjan avulla voi käsitellä ikätasoon sopivasti vakavaa sairautta, lukijakin kokee monenlaisia tunnetiloja.

Maryam Abuzaid-Ryu: Kompastellen

Kirja on sekä kepeä tarina tavallisesta nuorten elämästä koeviikkoineen ja ihastuksineen, mutta samaan aikaan nuorilla on huoli toisen kotimaan tapahtumista. Miltä tuntuu kuulla Palestiinan ja Sudanin kauheuksista ja yrittää samalla elää arkea Suomessa? Kantaa ottava kirja, joka tuo näkyville maahanmuuttajataustaisten nuorten elämää.

Laura Suomela: Välivuosisyndrooma

Taiteellisesti lahjakas Vieno jää ilman opiskelupaikkaa ja välivuosi täyttyy ensin unelmista, mutta työnhaku ja ulkopuolisuuden tunne ovat viedä voiton. Hän keksii hauskan tavan seikkailla ulkomailla ja saa sitä kautta uusia asioita elämäänsä… Ihana, helposti samaistuttava hyvän mielen kirja, jossa käsitellään myös epäonnistumisen tunnetta.

Suomen lasten- ja nuortenkirjailijat ry rahoittaa Topelius- ja Arvid Lydecken -palkinnot Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Palkintojen arvo on vuosiluvun mukaisesti 2027 euroa. Voittajat julkistetaan alkuvuodesta 2027.

Haastattelupyynnöt: anni.gullichsen@otava.fi