HSY valaisee kolme vesitorniaan joulukuussa 150-vuotiaan vesihuollon kunniaksi
23.11.2026 08:30:00 EET | HSY | Tiedote
Vuonna 2026 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun perustettiin Helsingin ja Suomen ensimmäinen vesilaitos. Juhlavuoden kunniaksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY valaisee Espoonlahden, Myllypuron ja Myyrmäen vesitornit vesihuollon syntymäpäivänä 1.12.2026. Valaistus loistaa joulukuussa kahden viikon ajan heijastaen samalla toimivan vesihuollon elintärkeää merkitystä.
HSY valaisee vesitornin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla juhlavuoden ilmeen mukaisesti ajalla 1.12.-14.12.2026. Juhlavaloilla halutaan nostaa esiin puhtaan veden ja toimivan vesihuollon merkitystä ihmisten jokapäiväisessä elämässä.
Helsingin ja samalla Suomen ensimmäinen vesilaitos aloitti toimintansa 150 vuotta sitten 1.12.1876, kun vesijohto avattiin yleiseen käyttöön. Siitä lähtien vesilaitokset ovat antaneet virtaa elämäämme tuottamalla vesijohtovettä, jonka korkeasta laadusta voimme nykyisin nauttia.
"Puhtaan hanaveden tuotanto on mahdollistanut Helsingin kasvun terveeksi ja turvalliseksi kaupungiksi, ja keskitetty jätevedenpuhdistus on parantanut lähivesiemme tilaa", kertoo vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen.
Laadukas hanavesi on nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa jo itsestäänselvyys. Kuitenkin joka päivä sen eteen tehdään valtavasti asiantuntevaa ja näkymätöntä työtä. Huipputehokkaaksi vuosikymmenien aikana hiottu jätevedenpuhdistus huolehtii puolestaan siitä, että tuottamamme jätevedet eivät enää saastuta rannikkovesiä ja Itämerta. Tänä päivänä ja tulevaisuudessa haasteet ovat erilaisia kuin 150 vuotta sitten.
"Tulevaisuudessa meidän on sopeuduttava ilmaston muuttumiseen. Esimerkiksi rankkasateisiin varautumista toteutamme yhteistyössä alueen kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa. Meidän on myös uudistettava ikääntyviä vesihuoltoverkostoja, vahvistettava toimintavarmuuttamme ja vähennettävä edelleen vesihuollon energia- ja ympäristökuormitusta. Tänään tehtävillä päätöksillä turvaamme puhtaan veden järkevällä kustannustasolla myös tuleville sukupolville", Heinonen jatkaa.
Ennen vesilaitostoimintaa vedestä oli jatkuva pula
Helsingissä juomavesiä haettiin kaivoista aina 1870-luvun loppupuolelle saakka. Vedestä oli jatkuvasti pulaa, sillä kaivoja oli liian vähän Helsingin kasvavaan asukasmäärään nähden. Koska viemäröintiä ja jätehuoltoa ei ollut, valuivat likavedet ja käymäläjätteet kaduille ja maaperään ja sieltä kaivoihin ja lähivesistöihin aiheuttaen epidemioita yhdessä huonon hygienian kanssa.
Suomen ensimmäinen vesisäiliö valmistui Helsingin Alppilaan, nykyisen Linnanmäen huvipuiston alueelle. Tämä neliskulmainen vesisäiliö rakennettiin korkean mäen päälle, jonka ansiosta kaupungin uuteen vesijohtoputkistoon saatiin riittävä paine. Veden puhdistus aloitettiin seuraavana vuonna suodatinaltaan valmistuttua.
HSY:llä on nykyisin pääkaupunkiseudulla 12 vesitornia. Vesitornien tehtävänä on ylläpitää mahdollisimman tasaista vedenpainetta. Ne myös varastoivat vettä kulutushuippuja varten. Se mahdollistaa tasaisemman pumppauksen vedenpuhdistuslaitoksilta vesijohtoverkostoon. Lisäksi niiden vesivarastot ovat käytettävissä häiriötilanteissa.
Muun muassa vesitornien historiasta löytyy lisätietoa vesihuollon historiikista: vesihistoriikki.hsy.fi
HSY on korostanut juhlavuonna puhtaan veden merkitystä
Juhlavuonna HSY:ssä on nostettu esiin paitsi vesihuollon merkitystä myös sen mielenkiintoista historiaa ja tulevaisuutta. Vuonna 2026 veden äärellä on tarjottu kohtaamisia eri sidosryhmille ja tehty suomalaista vesihuoltoa tutummaksi erilaisissa tapahtumissa ja julkistuksissa.
150-vuotinen vesihuollon historia kertoo pitkäjänteisestä työstä, joka jatkuu edelleen. Tänäkin päivänä HSY suunnittelee ja rakentaa järjestelmiä tuleville sukupolville, aivan kuten on tehty jo 150 vuoden ajan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heinonen MariVesihuollon toimialajohtajaHSYPuh:050 320 3909mari.heinonen@hsy.fi
Mäki-Latikka KatiViestinnän erityisasiantuntijaHSY:n vesihuolto
Yhteyshenkilö: juhlavuosi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSY
HSY:n uusi strategia vahvistaa arjen toimintavarmuutta ja talouden kestävyyttä20.11.2026 11:25:41 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden yhtymäkokous on hyväksynyt kokouksessaan 20.11.2026 uuden strategian, jonka painopisteitä ovat arjen turvaaminen kaikissa olosuhteissa, pysyvä talouden tasapaino ja vastuullisen tulevaisuuden rakentaminen. HSY vahvistaa varautumistaan häiriötilanteisiin, lisää vesihuoltoverkoston saneerausinvestointeja ja vähentää toimintansa ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.
HSY:n yhtymäkokouksen päätökset 20.11.2026 – uusi strategia vuoteen 203520.11.2026 11:24:49 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous päätti muun muassa hyväksyä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2027–2046. Yhtymäkokous päätti myös hyväksyä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2029 sekä HSY:n strategian vuoteen 2035, johon tarkennettiin omavaraisuusasteen tavoitetasoja. Omavaraisuusasteen tarkennus siirtyi teknisenä korjauksena myös käsiteltyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan siltä osin, kun siinä viitataan strategian kyseiseen tavoitteeseen. Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Lisätietoa aiemmin käsitellyistä ja muista kokouksessa käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta. Tiedot julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella uudesta strategiasta 2035. Ystävällisin terveisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala www.hsy.fi
HSY:n hallituksen päätökset 20.11.2026 – vesihuolto uudistuu Länsisataman ratikkareitillä20.11.2026 09:57:06 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä Länsisataman pikaraitiotien vesihuollon hankesuunnitelman ja Pitkäkosken laitosalueen päävesijohtojen saneerauksen hankesuunnitelman. Lisäksi hallitus päätti esittää valtion tukemassa asuntotuotannossa vuonna 2027 sovellettavien tonttien enimmäishinnat hyväksyttäväksi Valtion tukeman asuntorakentamisen keskukselle (Varke). Hallitus merkitsi tiedoksi HSY:n vuoden 2026 kolmannen kvartaaliraportin omistajaohjaukselle. Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Lisätietoa aiemmin käsitellyistä ja muista kokouksessa käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta. Tiedot julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Ystävällisin terveisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala www.hsy.fi
Ennakkotiedote HSY:n yhtymäkokouksesta 20.11.2026 – päätettävänä uusi strategia vuoteen 203518.11.2026 08:41:08 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään perjantaina 20.11.2026. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Yhtymäkokous päättää muun muassa vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmien hyväksymisestä vuosille 2027–2046. Yhtymäkokous päättää myös HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2027–2029 sekä HSY:n strategia 2035:n hyväksymisestä. HSY tiedottaa erikseen uudesta strategiasta. Ystävällisin terveisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala www.hsy.fi
Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 20.11.2026 – vesihuolto uudistuu Länsisataman ratikkareitillä18.11.2026 08:40:04 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 20.11.2026. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa Länsisataman pikaraitiotien vesihuollon hankesuunnitelman hyväksymisestä ja Pitkäkosken laitosalueen päävesijohtojen saneerauksen hankesuunnitelman hyväksymisestä. Lisäksi hallitus päättää valtion tukemassa asuntotuotannossa vuonna 2027 sovellettavien tonttien enimmäishintojen esittämisestä hyväksyttäväksi Valtion tukeman asuntorakentamisen keskukselle (Varke). Hallitus saa tiedoksi HSY:n vuoden 2026 kolmannen kvartaaliraportin omistajaohjaukselle. Ystävällisin terveisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala www.hsy.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme