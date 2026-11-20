HSY valaisee vesitornin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla juhlavuoden ilmeen mukaisesti ajalla 1.12.-14.12.2026. Juhlavaloilla halutaan nostaa esiin puhtaan veden ja toimivan vesihuollon merkitystä ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Helsingin ja samalla Suomen ensimmäinen vesilaitos aloitti toimintansa 150 vuotta sitten 1.12.1876, kun vesijohto avattiin yleiseen käyttöön. Siitä lähtien vesilaitokset ovat antaneet virtaa elämäämme tuottamalla vesijohtovettä, jonka korkeasta laadusta voimme nykyisin nauttia.

"Puhtaan hanaveden tuotanto on mahdollistanut Helsingin kasvun terveeksi ja turvalliseksi kaupungiksi, ja keskitetty jätevedenpuhdistus on parantanut lähivesiemme tilaa", kertoo vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen.

Laadukas hanavesi on nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa jo itsestäänselvyys. Kuitenkin joka päivä sen eteen tehdään valtavasti asiantuntevaa ja näkymätöntä työtä. Huipputehokkaaksi vuosikymmenien aikana hiottu jätevedenpuhdistus huolehtii puolestaan siitä, että tuottamamme jätevedet eivät enää saastuta rannikkovesiä ja Itämerta. Tänä päivänä ja tulevaisuudessa haasteet ovat erilaisia kuin 150 vuotta sitten.

"Tulevaisuudessa meidän on sopeuduttava ilmaston muuttumiseen. Esimerkiksi rankkasateisiin varautumista toteutamme yhteistyössä alueen kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa. Meidän on myös uudistettava ikääntyviä vesihuoltoverkostoja, vahvistettava toimintavarmuuttamme ja vähennettävä edelleen vesihuollon energia- ja ympäristökuormitusta. Tänään tehtävillä päätöksillä turvaamme puhtaan veden järkevällä kustannustasolla myös tuleville sukupolville", Heinonen jatkaa.

Ennen vesilaitostoimintaa vedestä oli jatkuva pula

Helsingissä juomavesiä haettiin kaivoista aina 1870-luvun loppupuolelle saakka. Vedestä oli jatkuvasti pulaa, sillä kaivoja oli liian vähän Helsingin kasvavaan asukasmäärään nähden. Koska viemäröintiä ja jätehuoltoa ei ollut, valuivat likavedet ja käymäläjätteet kaduille ja maaperään ja sieltä kaivoihin ja lähivesistöihin aiheuttaen epidemioita yhdessä huonon hygienian kanssa.

Suomen ensimmäinen vesisäiliö valmistui Helsingin Alppilaan, nykyisen Linnanmäen huvipuiston alueelle. Tämä neliskulmainen vesisäiliö rakennettiin korkean mäen päälle, jonka ansiosta kaupungin uuteen vesijohtoputkistoon saatiin riittävä paine. Veden puhdistus aloitettiin seuraavana vuonna suodatinaltaan valmistuttua.

HSY:llä on nykyisin pääkaupunkiseudulla 12 vesitornia. Vesitornien tehtävänä on ylläpitää mahdollisimman tasaista vedenpainetta. Ne myös varastoivat vettä kulutushuippuja varten. Se mahdollistaa tasaisemman pumppauksen vedenpuhdistuslaitoksilta vesijohtoverkostoon. Lisäksi niiden vesivarastot ovat käytettävissä häiriötilanteissa.

Muun muassa vesitornien historiasta löytyy lisätietoa vesihuollon historiikista: vesihistoriikki.hsy.fi

HSY on korostanut juhlavuonna puhtaan veden merkitystä

Juhlavuonna HSY:ssä on nostettu esiin paitsi vesihuollon merkitystä myös sen mielenkiintoista historiaa ja tulevaisuutta. Vuonna 2026 veden äärellä on tarjottu kohtaamisia eri sidosryhmille ja tehty suomalaista vesihuoltoa tutummaksi erilaisissa tapahtumissa ja julkistuksissa.

150-vuotinen vesihuollon historia kertoo pitkäjänteisestä työstä, joka jatkuu edelleen. Tänäkin päivänä HSY suunnittelee ja rakentaa järjestelmiä tuleville sukupolville, aivan kuten on tehty jo 150 vuoden ajan.