Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen tyrmää keskustan vaihtoehtobudjetin. Keskusta peruisi yhteisöveron kevennyksen jo toista vuotta peräkkäin, ja sen säästöt nojaavat lukuihin, joille ei löydy katetta. Vaihtoehtonsa työllisyysvaikutuksia keskusta ei ole taaskaan julkistanut.