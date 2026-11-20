Kokoomuksen Heinonen: Keskustan vaihtoehtobudjetti on odotettuakin huonompi
20.11.2026 13:31:33 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen tyrmää keskustan vaihtoehtobudjetin. Keskusta peruisi yhteisöveron kevennyksen jo toista vuotta peräkkäin, ja sen säästöt nojaavat lukuihin, joille ei löydy katetta. Vaihtoehtonsa työllisyysvaikutuksia keskusta ei ole taaskaan julkistanut.
Keskustan vaihtoehdon suurin yksittäinen tulolähde on yhteisöveron alennuksen peruminen, 850 miljoonaa euroa. Samaan aikaan puolue lupaa vähintään kaksinkertaistaa talouden kasvun.
– Keskusta lupaa jälleen kerran tuplata kasvun ja peruu ensimmäisenä suurimman toimenpiteen, joka kasvua tuo. Keskusta on säästävinään yhteisöveron alennuksen perumisesta saatavat rahat jo toista vuotta peräkkäin. Vaihtoehtobudjeteiltakin saa kai jonkinlaista johdonmukaisuutta odottaa, Heinonen sanoo.
Keskusta hakisi tekoälystä 130 miljoonan euron nettosäästöt julkiseen hallintoon jo ensi vuonna. Alkoholin etämyynnin verovalvonnan tehostamisesta keskusta tavoittelee 150 miljoonan euron lisätuottoa ilman mitään valvonnasta aiheutuvia lisäkuluja tai verotulomenetyksiä.
– Näille luvuille ei löydy mitään katetta. Jos tällaisia säästöjä olisi oikeasti saatavissa nopeavaikutteisesti tekoälystä, kuvitteleeko keskusta, että hallitus olisi jättänyt ne tekemättä? Heinonen kysyy.
Keskustan vaihtoehdon kannessa lukee ”Enemmän työtä”, mutta laskelma työllisyyvaikutuksista puuttuu jälleen kokonaan.
– Kansi lupaa työtä, mutta jälleen kerran jätetään kertomatta, mikä vaihtoehtobudjetin todellinen työllisyysvaikutus on. Ilman sitä keskustan budjetti on kuihtuvan keskisuuren puolueen mainoslehtinen, Heinonen toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Timo HeinonenKansanedustaja
Hämeen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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