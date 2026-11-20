– Orpon-Purran hallitus on vaikeuttanut hoitoon pääsyä tällä hallituskaudella merkittävästi. Kiireettömän hoidon määräaikoja on pidennetty kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on korotettu rajusti. Samaan aikaan oikeistohallituksella on riittänyt resursseja yksityisen terveydenhuollon edistämiseen, Perholehto arvostelee.

– Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy on terveydenhuoltojärjestelmämme keskeisin ongelma. SDP haluaa varmistaa, että hoitoon pääse nopeasti lompakon paksuudesta riippumatta. Ei ole sairastuneen eikä yhteiskunnan etu, että sairaudet pahenevat jonoissa ja niiden hoitaminen on vaikeampaa.

SDP helpottaisi hoitoon pääsyä palauttamalla kiireettömän hoidon kahden viikon hoitotakuun lainsäädäntöön, laajentamalla omalääkäri-omahoitajamallin kaikkialle maahan ja kohtuullistamalla asiakasmaksuja, jotta hoitoon pääsy ei jää kiinni tuloista.

– Samaan aikaan julkinen talous on tiukalla, ja sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat nopeammin kuin julkisen talouden kantokyky sallii. Tämä epäsuhta on ratkaistava. Menojen kasvua on hillittävä niin, että ihmiset saavat jatkossakin laadukkaat palvelut ja pääsevät hoitoon ajoissa. Ratkaisu on tuottavuuden kasvattaminen.

– SDP parantaisi tuottavuutta esimerkiksi tehostamalla hankintoja, kehittämällä hoitoprosesseja ja laajentamalla hyväksi havaittuja käytäntöjä kaikille hyvinvointialueille. Kun asiat tehdään paremmin, samoilla voimavaroilla saadaan enemmän ja parempaa hoitoa, ja nopeaan hoitoon pääsyyn voidaan panostaa, Perholehto päättää.



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