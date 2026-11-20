Palkintoperustelut

ARJA HAVAKAN pian kuusi vuosikymmentä kestänyt ura kertoo poikkeuksellisesta omistautumisesta suomalaiselle viihde- ja tanssimusiikille. Laulaja, basisti ja tiskijukka Havakka tuli tunnetuksi ensin Pohjois-Suomessa missä hän ehti keikkailla ja johtaa yhtyettään useamman vuosikymmenen ajan, ennen kuin vuonna 1994 levytti ensimmäisen studioalbuminsa, ja nousi sen myötä nopeasti koko kansan suosikiksi. Havakan tulkintoja leimaa persoonallinen, tumma ja lämmin ääni, sekä vahva läsnäolo. Hänen välitön tapansa kohdata yleisö on tehnyt hänestä pidetyn esiintyjän. Havakan tunnetuin kappale lienee vuonna 1994 levytetty Lokki (venäläinen kansansävelmä, san. Antti Henttonen), josta muodostui hänen läpimurtohittinsä ja yksi suomalaisen iskelmämusiikin rakastetuista klassikoista. Havakan kyltymätön ja ahkera kiertue-elämä on merkittävä panos suomalaiseen elävään musiikkiperinteeseen, sekä viihde- ja tanssimusiikin menestystarinaan.

MIKKO ”PANTSE” SYRJÄ kuuluu kiistatta maamme menestyneimpiin ja kulttuurisesti merkittävimpiin populaarimusiikin säveltäjiin. Hän on säveltänyt suurimman osan yhtyeensä Eppu Normaalin tuotannosta ja tuottanut ensimmäistä lukuun ottamatta sen kaikki studioalbumit. Sanoittajana Syrjän tunnetuin teos lienee yhtyeen ensimmäinen hitti Poliisi pamputtaa taas, mutta myös esimerkiksi monesti versioidun Hipit rautaa -kappaleen teksti on osin hänen kynästään (san. Mikko Saarela, Mikko Syrjä, Martti Syrjä). Punkbändinä levytysuransa aloittanut Eppu Normaali seikkaili varsinkin 1980-luvun alkupuolella useiden eri tyylilajien rajaseuduilla pitkälti nimenomaan säveltäjä-kitaristi-tuottaja Syrjän musiikillisen kunnianhimon vuoksi. Samoihin aikoihin Syrjä tuotti myös mm. Hassisen Koneen ja Juice Leskisen levyjä. Syrjän tunnetuimpiin sävellyksiin lukeutuvat hänen veljensä Martin sanoittamat kappaleet Murheellisten laulujen maa, Tahroja paperilla, Joka päivä ja joka ikinen yö ja Vihreän joen rannalla (kauan sitten).

Kullervo Linna -palkinto

Säveltäjä, kapellimestari ja muusikko Kullervo Linna (1911–1987) säätiöi tekijänoikeuskorvauksensa jaettavaksi tunnustuspalkintoina ja apurahoina musiikin tekijöille ja muusikoille. Säätiö perustettiin vuonna 1988. Vuonna 2019 Kullervo Linnan Säätiö sulautui Georg Malmstén -säätiöön. Kullervo Linna -palkinnon saajat on vuodesta 2020 asti valinnut Georg Malmstén -säätiön hallitus. Palkintojen jako ajoittuu marraskuulle, lähelle Linnan syntymäpäivää (24.11.) Kukin palkittava saa 2.000 euroa. Malmstén-säätiö jakaa palkinnot vuosittain kotimaisen kevyen musiikin edistämiseen.

Palkitut kautta aikain:

2025 Mariska, Komiat

2024 Sana Mustonen, Vesterinen Yhtyeineen

2023 Chrisse Johansson, Pirkko Mannola

2022 Eija Hinkkala, Kyösti Mäkimattila

2021 Anna Kokkonen, Saija Tuupanen

2020 Esa Eloranta, Marko Maunuksela

2019 Eini, tanssiorkesteri Neitoset, Tino Ahlgren

2018 Antti Ketonen, Juha Hostikka

2017 Eino Grön, Sinikka Svärd

2016 Marita Taavitsainen, Markus Allan

2015 Eija Kantola, Esa Nieminen

2014 Tuure Kilpeläinen, Vieno Kekkonen

2013 Sauvo Puhtila, Suvi Teräsniska

2012 Paula Koivuniemi, Pepe Kovanen & Korsuorkesteri

2011 Anneli Saaristo, Timo Kiiskinen

2010 Maria Lund, Kari Tuomisaari

2009 Lea Laven, Ossi Runne

2008 Matti Esko, Mika Toivanen

2007 Marion Rung, Veikko Samuli

2006 Katri Helena, Erik Lindström

2005 Anne Mattila, Ilkka Vainio

2004 Anna Eriksson, Vexi Salmi

2003 Arja Koriseva, Tanssiorkesteri Petoman

2002 Berit, Jorma Toiviainen

2001 Pekka Hartonen, Kari Litmanen

2000 Turkka Mali, Martti Metsäketo

1999 Veikko Juntunen, Kari Tapio

1998 Rauno Lehtinen & Savannah

1997 Kalervo ”Kassu” Halonen, Yölintu

1996 Markku Johansson, Timo Turpeinen

1995 Souvarit

1994 Jori Sivonen, Finlanders

1993 Jukka Kuoppamäki, Erkki ”Eki” Jantunen ja Mutkattomat

1992 Kaija Pohjola

1991 Pauli Granfelt, Jukka Koivisto

1990 Reijo Taipale

1989 Esa Pulliainen, Matti ja Teppo Ruohonen