Vuoden 2026 Kullervo Linna -palkinnot Arja Havakalle ja Mikko "Pantse” Syrjälle
20.11.2026 13:54:38 EET | Georg Malmstén -säätiö | Tiedote
Vuoden 2026 Kullervo Linna -palkinnon saajat ovat muusikko Arja Havakka, sekä säveltäjä Mikko "Pantse" Syrjä. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään tunnustuksena ansioista kotimaisessa viihde- ja tanssimusiikissa.
Palkintoperustelut
ARJA HAVAKAN pian kuusi vuosikymmentä kestänyt ura kertoo poikkeuksellisesta omistautumisesta suomalaiselle viihde- ja tanssimusiikille. Laulaja, basisti ja tiskijukka Havakka tuli tunnetuksi ensin Pohjois-Suomessa missä hän ehti keikkailla ja johtaa yhtyettään useamman vuosikymmenen ajan, ennen kuin vuonna 1994 levytti ensimmäisen studioalbuminsa, ja nousi sen myötä nopeasti koko kansan suosikiksi. Havakan tulkintoja leimaa persoonallinen, tumma ja lämmin ääni, sekä vahva läsnäolo. Hänen välitön tapansa kohdata yleisö on tehnyt hänestä pidetyn esiintyjän. Havakan tunnetuin kappale lienee vuonna 1994 levytetty Lokki (venäläinen kansansävelmä, san. Antti Henttonen), josta muodostui hänen läpimurtohittinsä ja yksi suomalaisen iskelmämusiikin rakastetuista klassikoista. Havakan kyltymätön ja ahkera kiertue-elämä on merkittävä panos suomalaiseen elävään musiikkiperinteeseen, sekä viihde- ja tanssimusiikin menestystarinaan.
MIKKO ”PANTSE” SYRJÄ kuuluu kiistatta maamme menestyneimpiin ja kulttuurisesti merkittävimpiin populaarimusiikin säveltäjiin. Hän on säveltänyt suurimman osan yhtyeensä Eppu Normaalin tuotannosta ja tuottanut ensimmäistä lukuun ottamatta sen kaikki studioalbumit. Sanoittajana Syrjän tunnetuin teos lienee yhtyeen ensimmäinen hitti Poliisi pamputtaa taas, mutta myös esimerkiksi monesti versioidun Hipit rautaa -kappaleen teksti on osin hänen kynästään (san. Mikko Saarela, Mikko Syrjä, Martti Syrjä). Punkbändinä levytysuransa aloittanut Eppu Normaali seikkaili varsinkin 1980-luvun alkupuolella useiden eri tyylilajien rajaseuduilla pitkälti nimenomaan säveltäjä-kitaristi-tuottaja Syrjän musiikillisen kunnianhimon vuoksi. Samoihin aikoihin Syrjä tuotti myös mm. Hassisen Koneen ja Juice Leskisen levyjä. Syrjän tunnetuimpiin sävellyksiin lukeutuvat hänen veljensä Martin sanoittamat kappaleet Murheellisten laulujen maa, Tahroja paperilla, Joka päivä ja joka ikinen yö ja Vihreän joen rannalla (kauan sitten).
Kullervo Linna -palkinto
Säveltäjä, kapellimestari ja muusikko Kullervo Linna (1911–1987) säätiöi tekijänoikeuskorvauksensa jaettavaksi tunnustuspalkintoina ja apurahoina musiikin tekijöille ja muusikoille. Säätiö perustettiin vuonna 1988. Vuonna 2019 Kullervo Linnan Säätiö sulautui Georg Malmstén -säätiöön. Kullervo Linna -palkinnon saajat on vuodesta 2020 asti valinnut Georg Malmstén -säätiön hallitus. Palkintojen jako ajoittuu marraskuulle, lähelle Linnan syntymäpäivää (24.11.) Kukin palkittava saa 2.000 euroa. Malmstén-säätiö jakaa palkinnot vuosittain kotimaisen kevyen musiikin edistämiseen.
Palkitut kautta aikain:
2025 Mariska, Komiat
2024 Sana Mustonen, Vesterinen Yhtyeineen
2023 Chrisse Johansson, Pirkko Mannola
2022 Eija Hinkkala, Kyösti Mäkimattila
2021 Anna Kokkonen, Saija Tuupanen
2020 Esa Eloranta, Marko Maunuksela
2019 Eini, tanssiorkesteri Neitoset, Tino Ahlgren
2018 Antti Ketonen, Juha Hostikka
2017 Eino Grön, Sinikka Svärd
2016 Marita Taavitsainen, Markus Allan
2015 Eija Kantola, Esa Nieminen
2014 Tuure Kilpeläinen, Vieno Kekkonen
2013 Sauvo Puhtila, Suvi Teräsniska
2012 Paula Koivuniemi, Pepe Kovanen & Korsuorkesteri
2011 Anneli Saaristo, Timo Kiiskinen
2010 Maria Lund, Kari Tuomisaari
2009 Lea Laven, Ossi Runne
2008 Matti Esko, Mika Toivanen
2007 Marion Rung, Veikko Samuli
2006 Katri Helena, Erik Lindström
2005 Anne Mattila, Ilkka Vainio
2004 Anna Eriksson, Vexi Salmi
2003 Arja Koriseva, Tanssiorkesteri Petoman
2002 Berit, Jorma Toiviainen
2001 Pekka Hartonen, Kari Litmanen
2000 Turkka Mali, Martti Metsäketo
1999 Veikko Juntunen, Kari Tapio
1998 Rauno Lehtinen & Savannah
1997 Kalervo ”Kassu” Halonen, Yölintu
1996 Markku Johansson, Timo Turpeinen
1995 Souvarit
1994 Jori Sivonen, Finlanders
1993 Jukka Kuoppamäki, Erkki ”Eki” Jantunen ja Mutkattomat
1992 Kaija Pohjola
1991 Pauli Granfelt, Jukka Koivisto
1990 Reijo Taipale
1989 Esa Pulliainen, Matti ja Teppo Ruohonen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maija Kaunismaa
puheenjohtaja
Georg Malmstén -säätiö sr
puh. 0505754844
info@maijakaunismaa.com
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