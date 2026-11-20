Suomen Akatemialta lähes puoli miljoonaa euroa suurteholaskentaa hyödyntävään biomassatutkimukseen
23.11.2026 07:05:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeelle lähes 500 000 euron rahoituksen. Hankkeessa yhdistetään suurteholaskenta ja koneoppiminen ligniinin depolymeroinnin tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja biomassan jalostukseen ja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen.
Professori Karoliina Honkalan tutkimushanke Machine Learning Accelerated Modeling of Lignin Depolymerization on Transition Metal Catalysts (MALT) on saanut yhteensä 499 443 euron rahoituksen kansainvälisen suurteholaskennan yhteistyöhaussa. Kolmivuotinen hanke toteutetaan vuosina 2027–2029.
Ligniinistä uusia mahdollisuuksia kestävään kemianteollisuuteen
MALT-hankkeessa tutkitaan ligniinin depolymerointia laskennallisten menetelmien avulla. Ligniini on kasvien sisältämä biopolymeeri, joka erotetaan selluloosasta paperiteollisuuden prosesseissa. Vaikka ligniini on yksi maailman yleisimmistä uusiutuvista hiilipohjaisista materiaaleista, hyödynnetään sitä tällä hetkellä pääasiassa energiantuotannossa.
Sopivan katalyytin ja reaktio-olosuhteiden avulla ligniini olisi kuitenkin mahdollista muuntaa arvokkaiksi molekyyleiksi, joilla voitaisiin korvata raakaöljystä saatavia aineita.
- Jos ligniinin hajottaminen pienemmiksi molekyyleiksi pystytään ymmärtämään ja hallitsemaan entistä paremmin, voidaan sitä hyödyntää kestävien kemikaalien ja materiaalien tuotannossa. Tämä tukee siirtymää kohti biopohjaista taloutta, kertoo professori Karoliina Honkala Jyväskylän yliopistosta.
Koneoppiminen ja suurteholaskenta tutkimuksen tukena
Hankkeessa yhdistetään huippuluokan laskennallisia menetelmiä, kuten tiheysfunktionaaliteoriaa (DFT), koneoppimispotentiaaleja (MLIP) ja mikrokineettistä mallinnusta (MKM). Koneoppimisen avulla voidaan nopeuttaa monimutkaisten kemiallisten reaktioiden mallintamista ja saada entistä tarkempaa tietoa katalyyttien toiminnasta.
Vaativat laskennat tehdään Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) tarjoamalla LUMI-suurtehotietokoneella, joka on yksi Euroopan tehokkaimmista laskenta-alustoista.
Atomitason ymmärrystä uusien katalyyttien kehittämiseen
Tavoitteena on kehittää edistyneisiin laskennallisiin menetelmiin perustuva lähestymistapa, jonka avulla voidaan löytää tehokkaita katalyyttejä biomassan jalostukseen ja ymmärtää niiden toimintaa realistisissa reaktio-olosuhteissa.
- Saatua tietoa voidaan hyödyntää uusien katalyyttien kehittämisessä biomassan jalostukseen sekä kestävien, uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien kemikaalien tuotannossa, sanoo akatemiatutkija Minttu Smith Jyväskylän yliopistosta, joka on mukana tutkimushankkeessa.
Kansainvälinen yhteistyö vauhdittaa tutkimusta
MALT-hanke toteutetaan tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä. Tutkimuksessa ovat mukana tutkimusryhmät Åbo Akademista ja Ruhr-Universität Bochumista Saksasta.
Tutkimuksen tulokset ja tutkimusaineistot julkaistaan avoimesti kansainvälisen tiedeyhteisön hyödynnettäväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Professori Karoliina Honkala, karoliina.honkala@jyu.fi, +358408053686
Akatemiatutkija Minttu Smith, minttu.m.smith@jyu.fi
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