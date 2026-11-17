Turun SDP valitsi Mari Lahden jatkamaan puheenjohtajanaan myös vuonna 2027. Lahti on hoitotieteen dosentti Turun yliopistossa ja yliopettaja Turun Ammattikorkeakoulussa. Hän on mm. Turun kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja Varhan aluevaltuutettu. Lahtea luonnehdittiin kokouksessa ahkeraksi ja turkulaisia hyvin kuuntelevaksi toimijaksi.