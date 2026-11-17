Mari Lahti ja Ville Lintunen jatkavat Turun SDP:n johdossa 2027 - tärkeää on estää pitkäaikaistyöttömyyden kasvu
20.11.2026 14:58:48 EET | SDP Varsinais-Suomi | Tiedote
Turun SDP valitsi Mari Lahden jatkamaan puheenjohtajanaan myös vuonna 2027. Lahti on hoitotieteen dosentti Turun yliopistossa ja yliopettaja Turun Ammattikorkeakoulussa. Hän on mm. Turun kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja Varhan aluevaltuutettu. Lahtea luonnehdittiin kokouksessa ahkeraksi ja turkulaisia hyvin kuuntelevaksi toimijaksi.
- Kiitän Turun SDP:tä luottamuksesta ja vakuutan ponnistelevani jatkossakin paremman Turun puolesta, Lahti kommentoi valintaansa. – Iloitsen myös muusta hallituksesta, joka valittiin – se on monipuolinen ja osaava joukko turkulaisia demareita, Lahti sanoo.
Varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan kaupunginvaltuutettu Ville Lintunen, joka työskentelee salibandyseura FBC Turun toiminnanjohtajana.
Hallituksen jäseniksi valittiin Tatu Alari, Janni Ekman, Hans Ekroth, Agon Germizaj, Mervi Helander-Kuisma, Maria Kumpuoja, Miku Kuuskorpi, Mikko Luoma, Mika Lönnroth, Janne Nieminen, Päivi Nuotio, Vuokko Puljujärvi, Mira Reunanen, Ville Roslakka, Kalervo Tuomi. Uusia hallituksen jäseniä näistä ovat Helander-Kuisma, Reunanen ja Tuomi.
Kokouksessa hyväksyttiin myös julkilausuma, jossa Turun SDP vaatii, että seuraava hallitus uudistaa kuntien työttömyysetuuksien rahoitusvastuuta suhdannesidonnaiseksi ja että niiden henkilöiden, joiden työkyky on pysyvästi alentunut ja joilla ei tosiasiallisesti enää ole edellytyksiä työllistyä, on päästävä työkyvyttömyyseläkkeelle silloin, kun sen lakisääteiset edellytykset täyttyvät.
- Vaikeassa suhdannetilanteessa on katsottava eteenpäin. Erityisen tärkeää on estää pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ja työttömyyden muuttuminen pysyväksi syrjäytymiseksi työmarkkinoilta, Lahti kertoo.
- Kun Suomen talous aikanaan elpyy, mahdollisimman monella on oltava edellytykset palata työelämään. Tämä vaatii jo nyt panostuksia osaamiseen, työkykyyn ja työttömien yksilölliseen tukemiseen, Lintunen kiteyttää.
SDP on Turun suurin puolue. Päätökset tehtiin kunnallisjärjestön edustajiston syyskokouksessa 19.11.2026.
https://sdpturku.fi/kunnat-maksavat-kohtuutonta-laskua-tyottomyydesta/
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Yhteyshenkilöt
Petja RaaskaToiminnanjohtaja
SDP Turku
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