Keväällä 2026 käynnistyneen kehitysvaiheen aikana ratapiha-allianssi on tehnyt tulevan varikon alueella valmistelevia töitä ja toteutussopimuksen myötä varikkorakennuksen rakentaminen käynnistyy välittömästi. Varikkorakennuksen on määrä valmistua vuoden 2028 lopussa.

-On hienoa päästä siirtymään toteutusvaiheeseen yhdessä SRV:n kanssa. Kehitysvaihe on ollut intensiivinen, mutta juuri sen aikana olemme oppineet tuntemaan toisemme ja rakentaneet vahvan pohjan yhteistyölle. Olemme ratkoneet yhdessä haastaviakin asioita, mutta tekemisessä ovat säilyneet avoimuus, luottamus ja huumori. En voisi toivoa parempaa porukkaa tähän hankkeeseen. On ollut aidosti mukava tulla joka viikko töihin tämän projektin pariin, ja samalla fiiliksellä on hienoa päästä nyt rakentamaan, sanoo projektijohtaja Antti Toivanen Kaupunkiliikenteeltä.

Ympäristövastuullinen ja muunneltava varikko

Vaaralan varikolle rakennetaan tilat Vantaan ratikan raitiovaunujen säilytykselle, päivittäiselle huollolle, kunnossapidolle ja korjaukselle sekä ratakunnossapidon tarvitsemat tilat. Tavoitteena on rakentaa ympäristövastuullinen, energiatehokas ja moderni varikko, jossa huomioidaan tilojen käytön muunneltavuus ja raideliikenneverkoston mahdollinen kasvu tulevaisuudessa.

-Hanke vahvistaa SRV:n asemaa yhteistoiminnallisessa ja muussa urakoinnissa, jossa yhtiö on vahva etenkin julkisen sektorin hankkeissa. SRV:n elinkaariviisas lähestyminen, mikä tarkoittaa kestävää, energiatehokasta ja vastuullista ympäristön ja ihmisten tarpeet huomioivaa rakentamista koko rakennuksen elinkaaren ajan vastaa hyvin Vaaralan varikolle asetettuihin ympäristövastuullisiin tavoitteisiin, kertoo yksikönjohtaja Mira Alatalo SRV:ltä.

Tavoitteena on tehdä käytännöllinen ja toimiva varikko, joka kestää pitkään. Hankkeessa käytetään ilmastovaikutuksiltaan vähäpäästöisiä ratkaisuja ja materiaaleja, kuten puuta ja vähähiilistä betonia. Varikolle tavoitellaan BREEAM-ympäristösertifikaatin Excellent-arvosanaa.

Vaaralan varikko rakennetaan Vaaralaan Kehä III:n, Länsimäentien ja Fazerintien rajaamalle alueelle ja se mahdollistaa Vantaan ratikan liikennöinnin aloittamisen aikataulun mukaan vuonna 2029. Vantaan ratikka on 19 kilometrin pituinen poikittainen raitiotieyhteys, joka kulkee Helsingin puolelta Mellunmäen metroasemalta ja etenee Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle.