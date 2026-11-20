SDP:n Harakka: Orpon hallitus on pettänyt lupauksensa nuorille – setelinäpertely ei ratkaise nuorisotyöttömyyden kriisiä
20.11.2026 14:23:02 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Timo Harakka (sd.) arvostelee Orpon hallituksen epäonnistumista nuorisotyöttömyyden torjunnassa. Nuorisotyöttömyys on noussut yli 25 prosenttiin. OECD:n tuoreen raportin mukaan alle 25-vuotiaan työvoiman työttömyys on Suomessa yli kaksinkertainen OECD-maiden keskiarvoon verrattuna. SDP esittää ratkaisuksi Nuorisotakuu 2.0:n toteuttamista sekä sosiaaliturvan suojaosien palauttamista, jotta lyhyidenkin töiden vastaanottaminen kannattaa.
– Kolme vuotta sitten pääministeri Orpo lupasi helpottaa nuorten työllistymistä, ensimmäisen työpaikan saamista ja ehkäistä syrjäytymistä. Nyt joka neljäs alle 25-vuotias työvoimaan kuuluva nuori on työtön. Hallitus on pettänyt lupauksensa nuorille, Harakka sanoo.
Kaiken kaikkiaan Suomessa on jo 73 000 alle 30-vuotiasta työtöntä, heistä 18 000 on pitkäaikaistyöttömiä. Hallituksen ratkaisuksi tarjoaman nuorisosetelin toteutuneita käyttökertoja on kuitenkin vain 1 700, joka on noin kaksi prosenttia nuorten työttömien määrästä. Harakka peräänkuuluttaa, että hallituksen toimenpiteiden mittakaava on täysin riittämätön suhteessa kriisin vakavuuteen.
– Hallituksen vastaus korkeaan nuorisotyöttömyyteen on setelinäpertelyä. Vaikka joka ikinen suunniteltu seteli toteutuisi, yli 90 prosenttia työttömistä nuorista jäisi edelleen ilman tätä tukea. Nuoret tarvitsevat yksittäisten temppujen sijaan todellisia mahdollisuuksia päästä kiinni työelämään, Harakka vaatii.
SDP esittää ratkaisuksi Nuorisotakuu 2.0:n toteuttamista sekä sosiaaliturvan suojaosien palauttamista, jotta lyhyidenkin töiden vastaanottaminen kannattaa.
– Nuorisotyöttömyys ei ole vain tämän päivän ongelma. Työttömyys työuran alussa voi jättää pysyvän jäljen nuoren toimeentuloon ja tulevaisuuteen. Tiedämme 1990-luvun lamasta, että pahimmillaan työttömyyden seuraukset ulottuvat sukupolvien yli, Harakka muistuttaa.
Korkean nuorisotyöttömyyden ohessa nuorten tulevaisuususko on romahtanut. Harakan mukaan nuorten tulevaisuususkon romahtamiseen on suhtauduttava vakavasti. Hän nostaa esiin myös eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäsenten yhdessä valmistellun sukupolvivastuulain, jota kannatti 125 kansanedustajaa yli puoluerajojen.
– Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että nuorilla on mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen. Hallitus ei voi jättää tämän sukupolven ongelmia seuraavan hallituksen ratkaistaviksi. Toimia tarvitaan nyt, Harakka painottaa.
Yhteyshenkilöt
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
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