SDP:n Piritta Rantanen esittää ansioturvan hakemisen ja käsittelyn helpottamista 19.11.2026 17:13:38 EET | Tiedote

Eduskunnassa käsitellään tänään SDP:n kansanedustajan, työ- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenen Piritta Rantasen jättämää lakialoitetta, jonka tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa osa-aikatyötä tekevän tai työttömän työnhakijan ansiopäivärahan hakemista ja käsittelyä työttömyyskassassa.