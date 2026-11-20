Maahanmuuttoviraston hallitusohjelmasuositukset vuosille 2027–2031 tähtäävät maahanmuuttojärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen. Suositusten lähtökohtana on, että järjestelmän kehittämisen ei tulisi perustua yksittäisiin tai poukkoileviin toimiin, vaan tietojärjestelmiä, oleskelulupien käsittelytapoja ja lainsäädäntöä on kehitettävä pitkäjänteisesti toisiaan tukevana kokonaisuutena.

Toimintaympäristö on muuttunut perustavanlaatuisesti

Maahanmuuton toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina perustavanlaatuisesti. Maahanmuuton määrän ja rakenteen kehitys, kiristyvä kansainvälinen kilpailu parhaista erityisasiantuntijoista sekä muuttunut turvallisuusympäristö asettavat maahanmuuttojärjestelmälle uudenlaisia ja osin keskenään ristiriitaisia vaatimuksia. Samalla nopea teknologinen kehitys muuttaa toimintaympäristöä ja lisää myös oleskelulupajärjestelmän väärinkäyttömahdollisuuksia, mikä korostaa tarvetta kehittää järjestelmien suorituskykyä ja kykyä tunnistaa uusia riskejä. Julkisen talouden heikko tilanne tarkoittaa, että toimintaympäristön muutoksiin on vastattava supistuvin voimavaroin.

Maahanmuutto Suomeen on vakiintunut koronapandemiaa edeltänyttä aikaa korkeammalle tasolle, ja Aasia on viime vuosina ollut keskeisin maahanmuuton lähtöalue. Kansainvälisen suojelun hakemusmäärät ovat sen sijaan pysyneet matalina. Maahanmuuton rakenteen muuttuessa korostuu tarve sovittaa yhteen Suomen kilpailukykyyn ja yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvät tavoitteet. Sujuvat ja ennakoitavat lupamenettelyt ovat tärkeitä hakijoille, työnantajille ja korkeakouluille, mutta samalla järjestelmän on kyettävä tunnistamaan turvallisuusuhkia, ehkäisemään työperäistä hyväksikäyttöä ja varmistamaan tehokas viranomaisvalvonta.

Näiden tavoitteiden yhteensovittaminen on entistä haastavampaa tilanteessa, jossa Maahanmuuttoviraston toimintaedellytykset kiristyvät. Virasto tekee vuosittain noin 200 000 erilaista päätöstä. Tällä hetkellä työ- ja koulutusperusteisten myönteisten lupapäätösten ja turvapaikkahakemusten käsittelytilanne on pääosin hyvä. Viime vuosien laajat lainsäädäntömuutokset ovat kuitenkin heikentäneet tuottavuutta ja kaventaneet automaation hyödyntämismahdollisuuksia. Vuodesta 2028 alkaen myös vähenevä rahoitus edellyttää lupien käsittelyaikatavoitteiden ja käytettävissä olevien resurssien yhteensovittamista.

– Maahanmuuttojärjestelmän toimivuudella on merkittäviä vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn, julkiseen talouteen ja yhteiskunnan turvallisuuteen. Parhaista erityisasiantuntijoista ja tutkijoista kilpaillaan maailmanlaajuisesti, ja heidän osaamisensa on keskeistä uusien työpaikkojen ja innovaatioiden syntymiselle. Siksi lupamenettelyjen sujuvuus ja ennakoitavuus ovat tärkeitä. Yhtä olennaista on varmistaa, että viranomaisilla on kyky tunnistaa ja ehkäistä maahanmuuttojärjestelmän väärinkäytöksiä sekä torjua sisäiseen ja kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia, kertoo Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela ja jatkaa:

– Teknologisen kehityksen luodessa uusia mahdollisuuksia väärinkäytöksille myös tietojärjestelmien ja teknologisen suorituskyvyn on kehityttävä vastaamaan muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Tehokas lupavalvonta, viranomaisyhteistyö ja yhdessä poliisin kanssa toteutettavat paluumenettelyt ovat keskeisessä asemassa. Kun maahanmuuttojärjestelmään kohdistuvat vaatimukset kasvavat ja käytettävissä olevat resurssit vähenevät, tarvitsemme yksittäisten muutosten sijaan pitkäjänteisiä ratkaisuja, joilla turvataan koko järjestelmän toimivuus, sanoo Haahtela.

Kolme suositusta maahanmuuttojärjestelmän toimivuuden turvaamiseksi

1. Maahanmuuton tietojärjestelmiin tarvitaan noin 23 miljoonan euron investointi

Maahanmuuton keskeiset tietojärjestelmät ovat nykyisessä muodossaan tulleet teknisen käyttöikänsä päähän. Ilman välttämättömiä uudistuksia järjestelmien toimintavarmuus ja lupamenettelyjen jatkuvuus vaarantuvat sekä turvallisuusriskit kasvavat. Vaikutukset ulottuvat Maahanmuuttovirastoa laajemmalle, sillä samoja järjestelmiä käyttävät myös muut viranomaiset, kuten poliisi ja Rajavartiolaitos.

Tietojärjestelmien uudistamisessa on kyse myös viranomaisten pitkän aikavälin toimintakyvystä. Kansainvälinen teknologiakehitys muuttaa väärinkäytösten toteuttamistapoja ja lisää vaatimuksia niiden tunnistamiselle. Tietojärjestelmien suorituskyky on edellytys sille, että viranomaiset voivat hyödyntää tietoa tehokkaasti, tunnistaa poikkeamia ja ehkäistä väärinkäytöksiä.

Maahanmuuttovirasto esittää noin 23 miljoonan euron investointipakettia tietojärjestelmien uudistamiseen. Investoinneilla turvataan viranomaistoiminnan jatkuvuus, mahdollistetaan sujuvat ja ennakoitavat lupamenettelyt sekä vahvistetaan väärinkäytösten ja työperäisen hyväksikäytön tunnistamista. Suunnitelmallinen uudistaminen vähentää myös vanhentuneiden järjestelmien ylläpidosta ja jatkuvista yksittäiskorjauksista aiheutuvia kustannuksia.

2. Lupien käsittelyaikatavoitteet ja resurssit on sovitettava yhteen

Maahanmuuttoviraston rahoituksen väheneminen tarkoittaa, että kaikilta osin nykyisiä käsittelyaikatavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa. Suomessa on tehtävä valintoja myös sen osalta, missä ajassa oleskelulupapäätöksen voi saada eri tilanteissa. Käsittelyaikatavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavat resurssit on sovitettava yhteen.

Oleskelulupamenettelyiden vauhdittamiseen ei ole lähivuosina pikaratkaisuita. Tietojärjestelmät ja osa lainsäädännöstä on uudistettava sekä tehtävä investointeja, ennen kuin esimerkiksi tekoälytoiminnallisuuksia voidaan ottaa lupakäsittelyn tueksi.

Maahanmuuttovirasto esittää, että lupamenettelyjen palvelutasosta ja sen edellyttämästä rahoituksesta tehdään pitkäjänteisiä, yhteiskunnallisiin tarpeisiin perustuvia ratkaisuja. Tavoitteena on turvata lakisääteisten käsittelyaikojen noudattaminen ja mahdollistaa jatkossakin erityisasiantuntijoiden sekä luotettavien yritysten lupien nopea käsittely Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeisillä toimialoilla.

Yhteensovittamisella varmistetaan, että lupamenettelyille asetetut tavoitteet, yhteiskunnan tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit ovat tasapainossa.

3. Ulkomaalaislainsäädännön pirstaloituminen on pysäytettävä

Ulkomaalaislainsäädäntö on pirstaleinen ja vaikeasti hallittava. Yli 20 vuotta vanhaan lakiin on ajan kuluessa tehty kasvava määrä yksittäisiä uudistuksia ja muutoksia. Jatkuvat muutokset ovat lisänneet lainsäädännön monimutkaisuutta, heikentäneet ennakoitavuutta sekä aiheuttaneet suuria toimeenpanokustannuksia.

Maahanmuuttovirasto esittää ulkomaalaislainsäädännön selkeyttämiseen ja yksinkertaistamiseen tähtäävän hankkeen käynnistämistä seuraavalla hallituskaudella. Tavoitteena on selkeämpi ja johdonmukaisempi lainsäädäntö, joka helpottaa sääntelyn soveltamista, parantaa hakijoiden ja työnantajien ennakoitavuutta sekä mahdollistaa tehokkaammat sekä nykyaikaisia teknologioita hyödyntävät lupamenettelyt.

Maahanmuuton säännöt ovat vaaleilla valittujen päättäjien ratkaistava asia. Olivatpa nämä säännöt tiukkoja tai sallivia, suomalaisen yhteiskunnan etu on kuitenkin aina se, että niitä kuvaava lainsäädäntö on selkeä, ennakoitava ja ymmärrettävä.

Viraston arvion mukaan kokonaisuudistus ulottuu kahdelle vaalikaudelle, minkä vuoksi valmistelu tulisi käynnistää perusteellisella selvityksellä. Samanaikaisesti tulisi välttää suurta sumaa pistemäisiä uudistuksia lainsäädäntöön. Tästä huolimatta seuraavalla hallituskaudella on tarpeen toteuttaa välttämättömiä ja tarkkarajaisia muutoksia koskien esimerkiksi työperäisen hyväksikäytön torjuntaa sekä luoda kestävä ratkaisu tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten asemaan Suomessa.

Maahanmuuttojärjestelmän toimivuus edellyttää pitkäjänteisiä ratkaisuja

Maahanmuuttoviraston suositukset muodostavat kokonaisuuden, jossa tietojärjestelmien toimintavarmuus, realistisesti asetetut käsittelyaikatavoitteet ja selkeä lainsäädäntö tukevat toisiaan. Yksittäisten uudistusten sijaan tarvitaan ratkaisuja, jotka vahvistavat koko järjestelmän toimivuutta ja vähentävät pitkän aikavälin kustannuksia.

Tavoitteena on varmistaa, että Suomen maahanmuuttojärjestelmä kykenee myös 2030-luvulla vastaamaan työvoiman saatavuuden, yhteiskunnan turvallisuuden ja oikeusturvan vaatimuksiin tehokkaasti ja ennakoitavasti.