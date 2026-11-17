Koko tilan peltovalvonnat päättyneet Itä-Suomessa
23.11.2026 12:22:11 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Itä-Suomen maatilojen peltovalvonnat ovat päättyneet tämän vuoden osalta. Peltovalvontaa tehtiin noin 130 tilalle. Satelliittiseurannan selvityspyyntöjä lähetettiin Itä-Suomen alueelle noin 20 000 kappaletta.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella pinta-alaperusteisia tukia haettiin tänä vuonna reilulle 6300 tilalle. Itäsuomalaisen maatilan keskikoko on 47,60 hehtaaria.
– Itä-Suomen elinvoimakeskuksen suorittamissa peltovalvonnoissa tehtiin noin 130 tilalle valvontaa ja lisäksi tehtiin yksittäisten lohkojen tarkastuksia paikan päällä noin 800 lohkolle, kertoo Leeni Kärki elinvoimakeskuksesta.
Satelliittiseurannan selvityspyyntöjä edellisiä vuosia enemmän
Itä-Suomessa satelliittiseurannan selvityspyyntöjä on vuonna 2026 lähetetty yhteensä noin 20 000 kappaletta. Tämä jakaantuu noin 4300 tilalle, eli noin 2/3 alueen tuenhakijoista. Selvityspyynnöistä hyväksyttiin noin 15 000, hylättiin noin 40 ja noin 200 erääntyi ilman vastausta määräaikaan mennessä. Selvityspyynnöistä noin 4500 pyyntöä passivoitui.
– Selvityspyyntöjä lähetettiin noin 5 000 enemmän kuin viime vuonna, johtuen pääosin satelliittiseurannan tarkentumisesta ja pilvisyyden aiheuttamista haasteista, kertoo Elina Helttunen Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta.
Itä-Suomen elinvoimakeskus lähetti noin 250 selvityspyyntöä peltovalvonnassa ja valvonnan yhteydessä annettiin noin 120 korjauskehotusta.
Selvityspyynnöillä pyydettiin pääosin viljelijöitä toimittamaan valokuvia kasvulohkoiltaan. Kuvien avulla tarkastettiin, että lohkoilla on toteutettu tukiehtojen mukaista viljelyä.
Viranomaiset muistuttavat viljelijöitä tarkistamaan Vipu-palvelun ja Vipu-mobiilin ilmoitukset säännöllisesti kesän aikana ja pitämään yhteystiedot järjestelmissä ajan tasalla.
Yhteydenottoja ja haasteita kuvissa
Yhteydenottoja kuntien YT-alueille tuli jonkin verran teknisten haasteiden vuoksi. Toistuvia haasteita selvityspyynnöissä on ollut epätarkat tai huonosti kohdistetut kuvat, kuvien ottaminen liian myöhään ja kuvien vajavaiset lisätiedot. Vieläkin on tullut esille tapauksia, että jollain ei ole ollut käytössä Vipu-mobiilia lainkaan. Vipu-mobiili on otettu käyttöön vuonna 2023.
Epäselviä tapauksia on tarvittaessa käsitelty yhteistyössä YT-alueen ja Itä-Suomen elinvoimakeskuksen kesken. Tarvittaessa on pyydetty lisäkuvia tai tehty maastokäyntejä. Maastokäyntejä on tehty vain yksittäistapauksissa.
Selvityspyyntöjen tilanteesta kertovat luvut on otettu 11.11.2026. Peltovalvonta on paitsi edellytys tukien maksamiselle myös tärkeää viljelijöiden oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun vuoksi. Viljelijätukia rahoitetaan EU:n maataloustukirahastosta, EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Helttunen, ryhmäpäällikkö, Mikkelin toimipiste, p. 0295 024 249
Leeni Kärki, ryhmäpäällikkö, Kuopion toimipiste, p. 0295 020 016
Arto Ruuska, johtava asiantuntija, Joensuun toimipiste, p. 0295 026 098
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
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