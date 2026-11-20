Kutsu Palloliiton mediatilaisuuteen maanantaina 23.11.
20.11.2026 16:15:48 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Palloliiton hallitus päätti perjantaina kokouksessaan Oulussa nimittää Mika Lehkosuon Huuhkajien uudeksi päävalmentajaksi 1.1.2027 alkaen.
Miesten A-maajoukkueen uusi päävalmentaja Mika Lehkosuo on haastateltavissa mediatilaisuudessa Palloliiton toimistolla Helsingissä (Urheilukatu 5) maanantaina 23. marraskuuta kello 12.00.
Lisäksi tilaisuudessa on mahdollista haastatella Palloliiton urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläistä.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Taru Nyholm, viestintäjohtaja
0400 425241
taru.nyholm@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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