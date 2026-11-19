Vuoden 2026 Nuori Kokkola palkinnot jaettiin Lapsen oikeuksien päivän
20.11.2026 19:45:00 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kokkolan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on myöntänyt tänä vuonna kaksi Nuori Kokkola palkintoa. Palkinnon saivat Koacon ry. sekä Keski-Pohjanmaan konservatorio.
Koacon ry:n palkintoperusteissa todetaan, että yhdistys tekee arvokasta työtä nuorisokulttuurin saralla nostamalla coni-harrastusta näkyväksi Kokkolassa ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuden kokoontua sekä ilmaista itseään coni-hahmojen kautta. Koacon ry on esimerkki siitä, miten nuoret voivat itse ideoida, suunnitella ja toteuttaa merkittävän kokonaisuuden nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi
60-vuotisjuhlavuottaan viettävä Keski-Pohjanmaan konservatorio on tärkeä osa Kokkolan nuorten harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Tunnustuksella halutaan kiittää sen tarjoamista mahdollisuuksista musiikin harrastamiseen ja opiskeluun aina harrastajatasolta ammatillisiin opintoihin saakka. Konservatorio antaa nuorille tilaisuuden kuulua yhteisöön ja harrastaa yhdessä muiden kanssa.
Kokkolan kaupunki on vuodesta 2009 lähtien jakanut Nuori Kokkola palkinnon lapsen oikeuksien viikolla. Palkintoperusteissa on määritelty, että Nuori Kokkola palkinto myönnetään kokkolalaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on ansioituneesti edistänyt kokkolalaisten nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivisuutta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pyysi ennakkoon ehdotuksia palkinnonsaajista muun muassa Kokkolan nuorisovaltuustolta. Nuori Kokkola palkinto koostuu kunniakirjasta ja rahapalkinnosta, jonka suuruuden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta määrää vuosittain palkinnon jaosta päättäessään.
Nuori Kokkola palkinnot jaettiin Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi järjestetyn keikan yhteydessä Nuorisokeskus Vingellä. Lapsen oikeuksien päivän ja sen yhteydessä vietettävän Lapsen oikeuksien teemaviikko tavoitteena on lisätä Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista. Vuoden 2026 Lapsen oikeuksien viikon teema muistuttaa jokaisen lapsen oikeudesta arvokkuuteen. Ihan jokainen lapsi ja nuori on arvokas omana itsenään ja häntä tulee myös kohdella arvostavasti!
Yhteyshenkilöt
Outi SantavuoriNuorisopalvelujen johtajaPuh:044 7809 261outi.santavuori@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
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