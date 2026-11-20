Kokoomuksen Kopra: Miljardi syytä vaatia SDP:ltä selitystä sote-puheistaan
20.11.2026 14:54:08 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ihmettelee SDP:n sote-puheiden ja puolueen omien säästösuunnitelmien räikeää ristiriitaa. Helsingin Sanomien mukaan SDP:ssä valmistellaan noin 1,2 miljardin euron säästöehdotuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Samalla se on toistuvasti arvostellut hallituksen sote-säästöjä.
– Ohhoh! Aikamoinen suunnanmuutos kaikkien näiden vuosien jälkeen. SDP on kauhistellut hallituksen sote-säästöjä ja antanut ymmärtää, että palvelut voisi turvata ilman vaikeita päätöksiä. Nyt puolueen omalta valmistelupöydältä löytyy yli miljardiluokan säästölista. Vuosien syytösten jälkeen tämä on melkoinen yllätys, Kopra sanoo.
SDP:n ehdotuksia valmistelleen Aki Lindénin mukaan kyse on menojen kasvun hillitsemisestä, koska sote-rahoitus kasvaisi säästöistä huolimatta.
– Kun hallitus hillitsee menojen kasvua, SDP puhuu leikkauksista. Kun SDP itse tekee samaa, kyse onkin tuottavuudesta ja menojen kasvun hillinnästä. Suomalaisille pitäisi pystyä perustelemaan, miksi sama asia muuttuu hyväksyttäväksi heti, kun ehdottajan puoluekirja vaihtuu.
Kopran mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on välttämätöntä, jotta apua tarvitsevat ihmiset saavat hoitoa ja rahat riittävät myös tulevaisuudessa. Kokoomuksen ehdotus velkajarrun mukaisiksi säästötoimiksi julkaistiin aiemmin syksyllä.
– Erilaiset säästöehdotukset ovat tervetulleita ja ne tulee arvioida huolellisesti. Kyse on kuitenkin siitä, että SDP kuittaisi nyt valtaosan niistä säästöistä, mitä hallitus on tehnyt, ja esittää vielä lisää säästöjä.
Kopra muistuttaa, että terveyspalveluja tarvitseva ihminen ansaitsee poliitikoilta rehellisyyttä.
– SDP on koko oppositiokauden ajan rakentanut kuvaa ”reilummasta” Suomesta, jossa oikeistohallituksen säästöt perutaan. Nyt kun perunakuopasta on vihdoin tultava esiin, nähdään ettei mitään todellista vaihtoehtoa tämän hallituksen politiikalle ole koskaan ollut.
– Lupausten korttitalo sortuu omien säästöjen painosta. Tämä on vastuutonta suomalaisten sumuttamista, Kopra päättää.
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Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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