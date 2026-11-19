Eduskunta käsitteli keskiviikkona Keskustan välikysymystä hyvinvointialueiden tilanteesta ja äänesti hallituksen luottamuksesta tänään. Keskusta oli viime kaudella SDP:n rinnalla luomassa rahoitusmallin, jonka perusteella rahaa nyt jaetaan epäoikeudenmukaisesti. Silti Keskusta syyttää alueiden ongelmista hallitusta.

- Keskusta myöntää itsekin välikysymyksessään, ettei sen viime kaudella läpirunnoma rahoitusmalli kykene huomioimaan riittävästi hyvinvointialueiden erilaisia olosuhteita, väestörakennetta, sairastavuutta tai pitkiä etäisyyksiä, Kaisa Garedew muistuttaa.

Garedew huomauttaa, että on lähtökohtaisesti ollut käsittämätön päätös jakaa rahaa alueille sen perusteella, kuinka sairailta ne saavat väestönsä tilastollisesti näyttämään.

- Hyvinvointialueille kyhätty surkea rahoitusmalli on aiheuttanut osalle alueista hurjan määrän merkintöjä siihen rekisteriin, jonka perusteella alueille jaetaan rahoitusta. Vaihtelut johtuvat tietojärjestelmien eroavaisuuksista, Garedew toteaa.

Sekä hyvinvointialueiden käyttämät ohjelmat että kirjaamiskäytännöt vaihtelevat. Osa potilastietojärjestelmistä siirtää diagnoosit automaattisesti rekisteriin, osa vain, jos ne kirjataan käsin osaksi asiakaskäyntiä.

THL on nostanut esiin tästä koituneen merkittäviä virheitä diagnoosien määriä kuvaavassa rekisterissä. Esimerkiksi jos verenpainetautia sairastavalle on kertynyt lääkärikäyntejä flunssien takia, ne ovat joillain alueilla näkyneet tilastoissa myös verenpainetaudin hoitokäynteinä. Lisäksi joitain tavanomaisia ja parantuvia luunmurtumia on luokiteltu pysyviksi diagnooseiksi. Rahoitus riippuu siis siitä, kenen järjestelmä kerää pitkäaikaisdiagnoosien tiedot tehokkaimmin, ei siitä, minkä verran sairaita oikeasti on.

- Ei ihme, että rekistereiden mukaan diagnoosimäärät ovat moninkertaistuneet, vaikka todellisuudessa sairaiden määrä ei ole lisääntynyt, Garedew sanoo.

Garedewin mukaan tilastot heittävät joillain alueilla myös vastakkaiseen suuntaan.

- Keski-Suomessa puutteellisten tietojärjestelmän merkintöjen takia alueen rahoitus on jäänyt kymmeniä miljoona todellista tarvetta pienemmäksi ja alue on joutunut viemään asian hallinto-oikeuteen, Garedew kertoo.

Uudistus tehtävä kerralla oikein

Garedewin mukaan rahoitusmallin uudistustyössä keskeisintä on korjata tietojärjestelmistä ja rekisterivirheistä johtuvat epäoikeudenmukaisuudet sekä vähentää rahoituksen ja diagnoosien keskinäisriippuvuutta.

- Tällä kaudella rahoituslakiin on jouduttu tekemään jo useita korjauksia. Ehdottoman välttämätön suurempi uudistus on myös työn alla. Se kannattaa tehdä huolellisesti ja kerralla oikein, eikä toimia kuten Keskusta, joka puski varoituksista piittaamatta ongelmallisen mallin väkisin maaliin ihan vain voidakseen ottaa kunnian siitä, että uudistus on nyt tehty.

- Sote-palveluiden rahoituksen tulee kannustaa hyvinvoinnin lisäämiseen, ei diagnoosien lisäämiseen, Garedew korostaa.

Vieraskielisyyslisä poistettava

Garedew painottaa, ettei asukasmäärää ja vieraskielisten määrää ole tarpeen huomioida millään tavalla. Niillä ei tulisi olla mitään tekemistä tämän asian kanssa.

- Nykyinen malli ei kannusta väkirikkaimpia eli etelän alueita tehostamaan toimintaansa yhtä paljon kuin muita alueita, koska ne saavat lisärahaa pelkän väkiluvun perusteella. Tämä on siis täysin naurettava rahanjakoperuste. Jos keskusta olisi ihan oikeasti maakuntien ja lähipalveluiden säilyttämisen puolestapuhuja, se ei olisi hyväksynyt rahoitusmallia, joka käytännössä pakottaa palveluiden heikentämiseen sieltä, missä väestö ei kasva, Garedew huomauttaa.

Garedewin mukaan on lisäksi puututtava vielä tehokkaammin siihen, että hyvinvointialueilla kuluu valtavasti rahaa esimerkiksi tulkkaukseen. Vuonna 2024 ne käyttivät tulkkaus- ja käännöspalveluihin yli 35 miljoonaa. Tällä hetkellä ilmaisen tulkkauspalvelun saamisella ei ole mitään rajoja.

- Esimerkiksi Tanskassa tulkkausta saa vain ensimmäiset kolme vuotta maahantulon jälkeen, ja jos siihen mennessä ei ole opetellut kieltä riittävän hyvin, joutuu maksamaan tulkkinsa itse. Minä itse ehdotan, että yksi vuosi ilmaista tulkkausta pitäisi riittää. Sen jälkeen on pärjättävä tekoälytulkkauksella tai kustannettava nämä kulut itse, Garedew sanoo.

Yksi keskustan yhdessä SDP:n kanssa luoman hyvinvointialueiden rahoitusmallin älyttömimmistä kriteereistä on Garedewin mielestä vieraskielisyys: mitä enemmän alueella on maahanmuuttajia, sitä enemmän alueelle kilahtaa rahaa. Perusteluna on se, että vieraskieliset tarvitsevat kalliita tulkkaus-, sosiaali- ja kotoutumispalveluita.

- Ketkähän muuten sitä bisnestä oikein pyörittävät ja käärivät näistä nämä voitot, Garedew kysyy.

- Vuonna 2024 Vantaan—Keravan hyvinvointialue sai vieraskielisyyden perusteella 62 miljoonaa euroa lisärahaa, eikä tällä vieraskielisyydellä ole mitään tekemistä palvelutarpeen kanssa. Tämä on täysin vihervasemmistolaista agendaa ja maahanmuuttajien laittamista omien kansalaisten tarpeiden edelle.

Garedewin mukaan nyt olisikin korkea aika muuttaa sosiaaliturva kansalaisuusperusteiseksi ja jatkaa tällä kaudella aloitettua työtä sen eteen, että tulijat saadaan opettelemaan suomen kieli, integroitumaan ja työllistymään, ja rikolliset tulijat on karkotettava.

- Tämä ei voi jatkua näin suomalaisten kustannuksella. Suomen valtion ensisijainen tehtävä on huolehtia suomalaisista.