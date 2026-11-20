SDP:n Karlsson: Parempaa hoitoa teknologian avulla 20.11.2026 16:23:36 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Anette Karlsson haluaa suunnata sosiaali- ja terveydenhuollon teknologiapanostukset sinne, missä ne hyödyttävät potilaita eniten. Syövän varhaisempi tunnistaminen, tarkemmat hoidot ja robottiavusteinen kirurgia ovat esimerkkejä ratkaisuista, joilla voidaan parantaa hoitotuloksia ja samalla käyttää yhteisiä varoja tehokkaammin.