SDP:n Piritta Rantanen: Tavoitteena nopeampi hoitoonpääsy
20.11.2026 15:22:28 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n sote-paketissa panostetaan nopeampaan hoitoon pääsyyn ja asiakasmaksujen kohtuullistamiseen. SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen pitää erityisen tärkeänä, että paketissa halutaan edistää hoitoonpääsyä maksuja nostamatta.
Sairaanhoitajataustainen kansanedustaja Piritta Rantanen pitää erityisen tärkeänä, että SDP sitoutuu ensi vaalikaudella palauttamaan hoitotakuun kahteen viikkoon ja kohtuullistamaan sotepalveluiden asiakasmaksujen korotuksia.
- Hoidon saaminen ja hoitoon hakeutuminen ajoissa ovat keskeisimmät asiat, että hoitoa saadaan oikeaan aikaan. Oikea-aikaisella hoidolla toimintakyvyn heikkeneminen mahdollisimman pieneksi. Säästöä syntyy, kun ihmiset voivat paremmin, Rantanen sanoo.
- Hoitoon hakeutumisessa on tärkeää, ettei asiakasmaksusta tule kenellekään kynnystä jonka takia hoitoon ei mennä, Rantanen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
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