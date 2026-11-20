SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen: Omalääkäreillä ja omahoitajilla vaikuttavampaa palvelua
20.11.2026 15:32:13 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n sotepaketissa panostetaan omalääkäri- ja omahoitajamallin kehittämiseen. Näin parannetaan terveyspalveluiden laatua ja vaikuttavuutta, sanoo kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen.
Omalääkäri- ja omahoitajamalli on tutkitusti tehokas ja ihmisläheinen tapa järjestää terveydenhuollon perustason palvelut. Mallilla päästään jopa puolet pienempään määrään erikoissairaanhoidon lähetteitä.
— Kun hoitohenkilökunta ja potilaat tuntevat toisensa, osataan seurata oikeita asioita ja vuorovaikutus on luontevampaa, Mikkonen sanoo.
— Ihmisläheinen palveluntuotanto on vaikuttavampaa ja siten tehokkaampaa.
Olennaista on myös nykyistä parempi sairaaloiden keskinäinen työnjako, jolla varmistetaan nykyisen sairaalaverkon säilyminen.
— Usein tarvittuja kevyitä palveluita on saatava nykyistä useammin läheltä, vaativampien osalta parannetaan sairaaloiden työnjakoa yhteistoiminta-alueittain, Mikkonen sanoo.
SDP tavoittelee ensi vaalikauden aikana selkeästi nykyistä nopeampaa hoitoonpääsyä, asiakasmaksujen merkittävää kohtuullistamista ja sote-menojen kasvun hillitsemistä, jotta järjestelmä saadaan kestävälle pohjalle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Kristiina MikkonenKansanedustajaPuh:050 477 4681anna-kristiina.mikkonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Karlsson och Kvarnström: Korta vårdköerna och sänk avgifterna20.11.2026 16:57:50 EET | Pressmeddelande
SDP:s riksdagsledamöter Anette Karlsson och Johan Kvarnström kräver lägre klientavgifter och snabbare tillgång till vård. Kraven ingår i SDP:s nya social- och hälsovårdspaket som presenterades på fredagen.
SDP:n Tytti Tuppurainen: Toisin kuin Orpon hallitus, SDP ei säästäisi hoitoonpääsystä20.11.2026 16:56:31 EET | Tiedote
Orpon-Purran hallitus on vaikeuttanut hoitoon pääsyä, mutta SDP haluaa helpottaa sitä, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen vastaa kokoomukselle.
SDP:n Karlsson: Parempaa hoitoa teknologian avulla20.11.2026 16:23:36 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Anette Karlsson haluaa suunnata sosiaali- ja terveydenhuollon teknologiapanostukset sinne, missä ne hyödyttävät potilaita eniten. Syövän varhaisempi tunnistaminen, tarkemmat hoidot ja robottiavusteinen kirurgia ovat esimerkkejä ratkaisuista, joilla voidaan parantaa hoitotuloksia ja samalla käyttää yhteisiä varoja tehokkaammin.
Riitta Kaarisalo: SDP palauttaisi hoitotakuun ja kohtuullistaisi asiakasmaksuja20.11.2026 16:19:34 EET | Tiedote
SDP korjaisi Orpon hallituksen virheet sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palauttaisimme 14 vuorokauden hoitotakuun, kohtuullistaisimme rajusti korotettuja asiakasmaksuja ja poistaisimme lasten sote-asiakasmaksut. Tämän lisäksi uudistaisimme hyvinvointialueiden rahoituslain, jotta ihmiset saisivat yhdenvertaisia palveluita asuinpaikastaan riippumatta, sanoo kansanedustaja Riitta Kaarisalo.
SDP:n Piritta Rantanen: Tavoitteena nopeampi hoitoonpääsy20.11.2026 15:22:28 EET | Tiedote
SDP:n sote-paketissa panostetaan nopeampaan hoitoon pääsyyn ja asiakasmaksujen kohtuullistamiseen. SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen pitää erityisen tärkeänä, että paketissa halutaan edistää hoitoonpääsyä maksuja nostamatta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme