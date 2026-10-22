Goforen osaaminen mukana Merkuriuksen tutkimuksessa – BepiColombo saapui kiertoradalle
23.11.2026 08:00:00 EET | Gofore Oyj | Tiedote
Goforen osaaminen tukee Merkuriuksen ja Auringon säteilyn tutkimusta BepiColombo-avaruushankkeessa. Marraskuussa Merkuriuksen kiertoradalle saapuvan ESAn luotaimen tutkimuslaitteen ohjausohjelmistot on kehittänyt nykyisin Goforeen kuuluva Huld. Uraauurtava tutkimus voi auttaa ymmärtämään myös Maahan vaikuttavaa avaruussäätä.
Euroopan avaruusjärjestön ESAn ja Japanin avaruusjärjestön JAXAn yhteisen BepiColombo -hankkeen kaksi luotainta ovat matkanneet kohti Merkuriusta kahdeksan vuotta ja lähes kymmenen miljardia kilometriä. Luotainkokonaisuus asettui planeetan kiertoradalle 21. marraskuuta 2026. Hankkeen tavoite on muodostaa aiempaa kattavampi kuva aurinkokunnan vähiten tutkitusta kiviplaneetasta ja auttaa Maahankin vaikuttavan avaruussään parempaa tuntemusta.
Huld on kehittänyt ESAn Mercury Planetary Orbiter -luotaimen päätietokoneen autonomian sekä SIXS- ja MIXS-tutkimuslaitteiden yhteisessä tietojenkäsittely-yksikössä toimivan ohjelmiston.
- Voidaan sanoa, että Gofore on vastuussa yli miljardin euron arvoisesta teknologiasta eli luotaimen autonomiasta hetkinä, jolloin sillä ei ole yhteyttä Maahan. Odotamme myös mielenkiinnolla mitä tutkimuslaitteiden avulla saadaan aikaan, toteaa Goforen Defence & Space -liiketoiminnan kehitysjohtaja ja hankkeessa pitkään mukana ollut Matti Anttila.
- Tuntuu todella hienolta nähdä jo vuonna 2006 aloitetun hankkeen saavuttavan tämän tärkeimmän vaiheensa ja elää sitä mukana. BepiColombo oli aikanaan suurin suomalainen panostus avaruushankkeisiin ja meille hienoa oppia mm. konsortioiden rakentamisesta, Anttila jatkaa.
SIXS- ja MIXS-tutkimuslaitteiden ohjelmisto valvoo niiden toimintaa sekä käsittelee ohjauskomentoja ja telemetriatietoja. Ohjelmisto myös kokoaa suuren määrän mittausdataa käsiteltävään muotoon, kuten tilastollisiksi yhteenvedoiksi. Lisäksi Huldin riippumaton ohjelmistojen verifiointi ja validointi on auttanut osaltaan varmistamaan luotaintehtävän onnistumisen. Huldin työ on kattanut kahdeksan vuoden varrella ennen laukaisua järjestelmäsuunnittelua, ohjelmistokehitystä ja ylläpitoa. Lisäksi Huld on osallistunut hankkeeseen riippumattomalla ohjelmistojen todentamisella ja kelpuutuksella.
SIXS- ja MIXS-tutkimuslaitteet täydentävät toistensa havaintoja. SIXS mittaa Auringosta tulevaa röntgensäteilyä sekä suurienergiaisia protoneja ja elektroneja, ja on keskeinen Auringon käyttäytymisen ja siten Maan avaruussään tutkimuksessa. Sen rinnalla MIXS tutkii Merkuriuksen pinnalta lähtevää röntgensäteilyä, mikä voi auttaa niin ikään ymmärtämään voimakkaita avaruussääilmiöitä. Yhdessä laitteiden havainnot auttavat myös selvittämään Merkuriuksen pinnan alkuainekoostumusta sekä ymmärtämään sen syntyä ja kehitystä.
BepiColombo -hankkeeseen kuuluvien luotainten, ESAn Mercury Planetary Orbiterin ja JAXAn Mion, on määrä irrottautua toisistaan joulukuussa 2026. Varsinaisen tutkimusvaiheen on suunniteltu alkavan huhtikuussa 2027 ja jatkuvan vähintään vuoden. Mittauslaitteet ryhtyvät työhön luotaimen asetuttua Merkuriuksen kiertoradalle. Goforen työ jatkuu niiden parissa mahdollisten hienosäätöjen tai päivitysten muodossa.
Tiedotteessa esitetyt näkemykset eivät ole ESAn tai JAXAn virallisia kannanottoja.
Kuva ©ESA
Lisätiedot:
Matti Anttila
Director, Business Development, Defence & Space
Gofore Oyj
Mediapyynnöt Anttilalle:
Emmi Berlin
IR & PR Lead, Gofore
emmi.berlin@gofore.com
p. 0400 903260
Yhteyshenkilöt
Emmi BerlinIR & PR LeadPuh:+358400903260emmi.berlin@gofore.com
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Gofore Oyj
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