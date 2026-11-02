Koe Turkin talvi – Joulu tai uusi vuosi lämpimässä tai lumisissa maisemissa onnistuu vielä
23.11.2026 08:00:00 EET | Ikkunapaikka PR & Events | Tiedote
Haaveiletko joulusta tai vuodenvaihteesta ilman valmisteluja ja velvoitteita? Jos tavoitteena on viettää juhlapyhät ulkomailla, lentoja ja majoitusta kannattaa alkaa vertailla viimeistään nyt. Turkki tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja juhlapyhien viettoon: kulttuuria ja kaupunkielämää Istanbulissa, Välimeren rannikon leutoa ilmastoa sekä Kappadokian lumipeitteisiä maisemia ja satumaisia nähtävyyksiä.
Turkkiin on Suomesta hyvät lentoyhteydet ympäri vuoden. Sekä Finnair, Turkish Airlines että Pegasus Airlines liikennöivät Turkin kohteisiin talvellakin. Maailmantilanteesta huolimatta Turkin tilanne on ollut häiriötön ja maassa ei ole nähty poikkeustiloja tai lentoliikenteen keskeytyksiä.
Kulttuurielämyksiä Istanbulissa
Talvi on erinomaista aikaa tutustua Istanbulin monipuoliseen kulttuuritarjontaan ja ikonisiin rakennuksiin, kuten Hagia Sofiaan ja Basilica Cisterniin. Nykytaiteesta ja historiasta kiinnostuneille sopivia kohteita ovat Istanbul Modern ja Istanbulin arkeologinen museo. Atatürkin kulttuurikeskus tarjoaa korkealaatuisia esityksiä ympäri vuoden.
Istanbul on myös todella kiinnostava ruokakaupunki, joten joulun ajan vierailuun kannattaa yhdistää illallinen Michelin-tähdellä palkitussa ravintolassa tai tutustua kaupungin katukeittiöherkkuihin.
Kappadokian talvessa on taikaa
Turkin keskiosassa sijaitseva Kappadokia tarjoaa mystisen ja kiehtovan talvikokemuksen. Alue tunnetaan erikoisista kalliomuodostelmistaan, kallioon rakennetuista kirkoistaan, maanalaisista kaupungeistaan, vuosisatoja vanhasta kulttuuriperinnöstään ja kuumailmapallolennoistaan. Lumen peittämät keijupiiput ja kalliorakennelmat tekevät alueen maisemista suorastaan satumaiset.
Yöpyminen uniikissa luolahotellissa tarjoaa unohtumattoman elämyksen. Päivän päätteeksi voi nautiskella hotellin lämmitetyissä uima-altaissa ja saunoissa ja nauttia lasin Kappadokian rypäleistä valmistettua viiniä.
Paras tapa tutustua Kappadokiaan on kiertomatka, jonka aikana pääsee näkemään alueen eri laaksoja, historiallisia kohteita ja pieniä kyliä. Opastettu kiertomatka helpottaa myös liikkumista kohteiden välillä.
Turkin Rivieran alueella talvi on leuto ja rauhallisempi
Antalyan alueella talven päivälämpötilat ovat tyypillisesti noin 15–18 astetta, ja aurinkoisina päivinä lämpötila voi nousta korkeammaksikin. Leuto sää sopii hyvin kävelyretkiin, ulkoiluun ja nähtävyyksiin tutustumiseen. Talvella on kuitenkin varauduttava myös sateisiin ja viileisiin iltoihin.
Sesongin ulkopuolella rannikon lomakohteissa on rauhallisempaa, ja majoitusta on usein tarjolla kesäkautta edullisemmin. Hyviä valintoja Turkin Rivieran lomakohteiksi talvellakin ovat esimerkiksi Alanya, Side ja Belek. Näistä Belek on tunnettu erityisesti korkeatasoisista lomahotelleistaan ja huippuluokan golfkentistään.
Alue sopii talvella matkailijoille, jotka haluavat viettää rauhallista hotellilomaa ja hyödyntää hotellien monipuolisia palveluja, kuten sisäaltaita, kylpyläpalveluja ja monipuolisia ravintolavaihtoehtoja.
Belek sijaitsee suhteellisen lähellä Antalyan lentoasemaa, joten matka lentoasemalta hotellille on yleensä lyhyt. Se on käytännöllinen vaihtoehto myös lyhyemmälle lomalle.
Matka joululahjaksi
Matka on myös vaihtoehto perinteiselle joululahjalle. Valmiiksi varattu hiihtoloma tai myöhemmin keväällä toteutettava matka voi olla koko perheen yhteinen lahja, jota on mukava odottaa talven aikana.
Kuvia median käyttöön:
https://docs.tga.gov.tr/app/tr-TR/Klasor/Paylas/DocsTGA/0d4536f9-802d-439c-ad9e-27700602b7ac
Lisätiedot:
Go Türkiye, Arzu Emel Polat, Lähetystöneuvos, Turkin tasavallan suurlähetystö
Yhteyshenkilöt
Tanja HolmbergProjektipäällikkö, viestintäkonsulttiIkkunapaikka PR & Eventstanja.holmberg@ikkunapaikka.fi
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