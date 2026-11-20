SDP:n Karlsson: Parempaa hoitoa teknologian avulla
20.11.2026 16:23:36 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Anette Karlsson haluaa suunnata sosiaali- ja terveydenhuollon teknologiapanostukset sinne, missä ne hyödyttävät potilaita eniten. Syövän varhaisempi tunnistaminen, tarkemmat hoidot ja robottiavusteinen kirurgia ovat esimerkkejä ratkaisuista, joilla voidaan parantaa hoitotuloksia ja samalla käyttää yhteisiä varoja tehokkaammin.
– Teknologian tärkein tehtävä ei ole korvata ihmisiä. Sen pitää auttaa meitä löytämään sairaudet ajoissa, hoitamaan ne paremmin ja mahdollistamaan nopeampi toipuminen. Näihin ratkaisuihin meidän kannattaa investoida, Karlsson sanoo.
Terveysteknologian hyödyistä on jo tutkimusnäyttöä. Esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen syöpäseulonnoissa voi parantaa sairauksien tunnistamista, ja robottiavusteinen kirurgia voi vähentää komplikaatioita ja nopeuttaa toipumista tietyissä leikkauksissa.
– Syöpää sairastavalle ajoissa löytynyt sairaus voi muuttaa koko tulevaisuuden. Uudet kuvantamis- ja sädehoitolaitteet mahdollistavat entistä tarkempia hoitoja. Myös lääkehoitojen kehittyminen voi vähentää raskaiden sairaalahoitojen tarvetta. Kun hoito voidaan toteuttaa avohoidossa, potilaalla on mahdollisuus viettää enemmän aikaa kotona pitkien sairaalajaksojen sijaan. Tämä on merkittävä parannus myös potilaan elämänlaatuun, Karlsson toteaa.
SDP:n arvion mukaan teknologian nykyistä laajemmalla hyödyntämisellä voitaisiin säästää sosiaali- ja terveydenhuollossa noin 100 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden yhteistyötä on samalla tiivistettävä tietojärjestelmien kehittämisessä. Toimivia ratkaisuja pitää voida hyödyntää eri alueilla sen sijaan, että samoja ongelmia ratkotaan erikseen.
– Säästöjen pitää syntyä siitä, että hoito toimii paremmin, ei siitä, että ammattilaiset korvataan koneilla. Myös tekoälyn hyödyntäminen kirjaamisessa ja toimivammat potilastietojärjestelmät voivat vapauttaa ammattilaisten aikaa siihen kaikkein tärkeimpään eli potilaiden ja asiakkaiden kohtaamiseen, Karlsson sanoo.
Teknologian nykyistä laajempi hyödyntäminen on yksi SDP:n Nopeammin hoitoon – tuottavampi sote -ohjelmassa esitetyistä kymmenestä keinosta, joilla pyritään parantamaan sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuutta ja hillitsemään kustannusten kasvua.
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Yhteyshenkilöt
Anette KarlssonKansanedustajaPuh:040 747 66 04anette.karlsson@eduskunta.fi
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