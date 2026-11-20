Riitta Kaarisalo: SDP palauttaisi hoitotakuun ja kohtuullistaisi asiakasmaksuja
20.11.2026 16:19:34 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP korjaisi Orpon hallituksen virheet sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palauttaisimme 14 vuorokauden hoitotakuun, kohtuullistaisimme rajusti korotettuja asiakasmaksuja ja poistaisimme lasten sote-asiakasmaksut. Tämän lisäksi uudistaisimme hyvinvointialueiden rahoituslain, jotta ihmiset saisivat yhdenvertaisia palveluita asuinpaikastaan riippumatta, sanoo kansanedustaja Riitta Kaarisalo.
Hoitoon pääsy on hidastunut, asiakasmaksut ovat nousseet ja hyvinvointialueiden väliset erot palveluissa ovat revenneet. Orpon hallituksen päätökset ovat pahentaneet ongelmia sen sijaan, että niitä olisi ratkaistu.
- SDP:n viesti on selvä: hallituksen tekemät virheet on korjattava. Ihmisten pitää päästä hoitoon ajoissa, eikä sairastuminen saa muodostua kohtuuttomaksi taloudelliseksi taakaksi. Ihmisen mahdollisuus päästä lääkäriin ei saa riippua postinumerosta tai lompakon paksuudesta, Riitta Kaarisalo sanoo.
SDP palauttaisi perusterveydenhuoltoon 14 vuorokauden hoitotakuun. Orpon hallitus pidensi kiireettömän hoidon hoitoonpääsyn määräajan takaisin kolmeen kuukauteen, vaikka aiempi tiukempi hoitotakuu oli jo osoittanut toimivuutensa.
SDP myös kohtuullistaisi terveydenhuollon asiakasmaksuja, joita hallitus on korottanut merkittävästi. Korkeat maksut saattavat viivyttää hoitoon hakeutumista. Lasten kohdalla maksut poistettaisiin kokonaan.
SDP sitoutuu korjaamaan hyvinvointialueiden rahoituslain. Rahoituksen on perustuttava nykyistä oikeudenmukaisemmin ihmisten todellisiin palvelutarpeisiin ja alueiden olosuhteisiin. Hyvinvointialueiden asukkailla on oltava oikeus laadukkaisiin palveluihin riippumatta siitä, missä päin Suomea he asuvat.
- On kriittistä, että hyvinvointialueiden rahoituksen perusteet saadaan kuntoon. Nykyinen rahoitusmalli ei vastaa alueiden todellisia palvelutarpeita ja niiden erilaisia olosuhteita. Orpon hallituksen aikana alueiden väliset erot ovat kasvaneet, toisten alueiden rahoitus on perusteettomasti kasvanut valtavasti samalla kun toisten alueiden rahoitus on aivan liian pieni. Ongelmat ovat olleet tiedossa kauden alusta alkaen, mutta tämän neljän vuoden aikana hallitus ei ole asialle tehnyt mitään. Asia on poliittisesti hankala, mutta se ei ole kestävä syy olla korjaamatta ongelmaa, Kaarisalo muistuttaa.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
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