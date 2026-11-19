Ylipaino ja lihavuus ovat edelleen yleisiä lapsilla - tarvitsemme terveellisiä valintoja tukevia ohjauskeinoja
23.11.2026 00:01:00 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
THL:n tuoreen tilaston mukaan ylipaino ja lihavuus ovat lapsilla edelleen yleisiä, mutta tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoteen 2024 verrattuna. Vuonna 2025 ylipainoa tai lihavuutta oli 26 prosentilla 2–16-vuotiailla pojista ja 18 prosentilla tytöistä.
Alueelliset erot ovat merkittäviä: ylipaino ja lihavuus olivat yleisintä Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueilla ja harvinaisinta Helsingissä.
”Vaikka ylipainon lisääntymisestä ei ole viitteitä, ylipaino ja lihavuus ovat edelleen yleisiä lapsilla ja nuorilla. Tarvitsemme tehokkaita toimia lasten terveen kasvun tukemiseksi ja lihavuuden ehkäisemiseksi”, sanoo johtava asiantuntija Päivi Mäki THL:stä.
Ruokaympäristö ei tue terveellisiä valintoja
Ravitsemuksella on keskeinen merkitys lasten kasvulle ja kehitykselle. Vaikka ravitsemuksessa on tapahtunut myönteistä kehitystä, suomalaisten ruokavaliossa on edelleen liikaa tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa. Kuitua saadaan puolestaan niukasti, ja kasviksia, marjoja, hedelmiä ja täysjyväviljaa syödään suosituksia vähemmän.
Nuorten ravitsemustutkimuksen mukaan samat ongelmat näkyvät myös nuorten ruokavaliossa.
Tutkimusnäyttö osoittaa, että runsaasti sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa sisältävien elintarvikkeiden kulutus lisää lihavuuden sekä monien pitkäaikaissairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien, riskiä.
”Nykyinen ruokaympäristö ei tee terveellisistä valinnoista helppoja. Runsaasti energiaa, sokeria, suolaa tai tyydyttynyttä rasvaa sisältävien elintarvikkeiden tarjonta ja markkinointi on runsasta ja pakkaus- ja annoskoot ovat kasvaneet. Siksi tarvitaan rakenteellisia ohjauskeinoja, jotka tukevat lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyttä edistäviä ruokavalintoja arjessa”, Mäki sanoo
Kolme keinoa lasten terveen kasvun tukemiseen
THL on nostanut tulevan hallituskauden ratkaisuiksi mm. seuraavat kolme keinoa, joilla voidaan tukea lasten tervettä kasvua ja ehkäistä lihavuutta:
- Elintarvikkeiden kokonaisvaltainen terveysperusteinen verotus. Runsaasti sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa sisältävien tuotteiden verotuksen nostaminen ja terveyttä edistävien elintarvikkeiden, kuten kasvisten, marjojen ja hedelmien, verotuksen keventäminen.
- Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittaminen erityisesti lapsille ja nuorille suunnatun markkinoinnin osalta.
- Energiajuomien myynnin 18 vuoden ikäraja.
Lisäksi tarvitaan muita keinoja, kuten selkeitä ravitsemuslaatua kuvaavia pakkausmerkintöjä ja terveellisempien vaihtoehtojen saatavuuden parantamista.
Lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden ehkäisy edellyttää samanaikaisia toimia useilla yhteiskunnan sektoreilla.
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) korostaa tuoreessa tietokoosteessaan edellä mainittujen ohjauskeinojen lisäksi varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten terveyttä tukevaa toimintakulttuuria, liikkumiseen kannustavia ja osallistavia elinympäristöjä, ennaltaehkäisyn roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden yhdyspinnoilla sekä poikkihallinnollista ohjausta ja tietopohjaista päätöksentekoa.
Tilastotietojen kattavuus parantunut
Tilaston tiedot perustuvat lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa terveystarkastuksessa mitattuihin pituus- ja painotietoihin.
Tietojen kattavuus on parantunut vähitellen vuosien aikana. Vuonna 2025 2–16-vuotiaiden lasten ja nuorten pituus- ja painotietojen kattavuus oli koko maassa 68,6 prosenttia, mikä on 4,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2024.
”On hienoa, että 2–16-vuotiaden osalta tietojen julkaisuraja ylittyi yhtä hyvinvointialuetta lukuun ottamatta koko maassa. Tiedot voidaan julkaista myös ikäryhmittäin ja sukupuolittain lähes jokaisella alueella”, toteaa erikoistutkija Maaret Vuorenmaa.
"Lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden kehityksen seuranta osoittaa, kuinka tärkeä pitkäjänteinen tietopohja on lasten terveyden edistämisessä. Sen lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten terveyteen ja elintapoihin vaikuttavat tekijät muuttuvat elämän aikana. Tätä tietopohjaa vahvistaa Huomisen Suomi -tutkimus, jossa seurataan vuosina 2025–2029 syntyvää ikäluokkaa pitkälle tulevaisuuteen", hän lisää.
Fakta:
- BMI tarkoittaa painoindeksiä. Se lasketaan jakamalla paino (kg) pituuden neliöllä (m2).
- Lasten ja nuorten painoa arvioidaan aikuisten painoindeksiä vastaavan ISO-BMI:n avulla, joka huomio iän ja sukupuolen. Yli 2-vuotiailla lapsilla ISO-BMI kuvaa painoindeksiä, joka lapsella on aikuisena, jos hänen painoindeksinsä pysyy ikätovereihin verrattuna samalla tasolla.
- Painoindeksin perusteella ylipaino ja lihavuus luokitellaan eri luokkiin seuraavasti:
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- Ylipaino (ml. luokan I ja II lihavuus): ISO-BMI ≥ 25 kg/m2
- Luokan I lihavuus (ml. luokan II lihavuus): ISO-BMI ≥ 30 kg/m2
- Luokan II lihavuus: ISO-BMI ≥ 35 kg/m2
Lisätietoja:
Tilastoraportti: Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2025, Ylipaino ja lihavuus ovat edelleen yleistä lapsilla ja nuorilla
THL hallitusohjelmaratkaisut: Väestön kyvykkyys tehdä terveyttä edistäviä kestäviä valintoja kasvaa yhteiskunnallisilla kannustimilla
Lasten lihavuus Käypä hoito -suositus (julkaistu 17.11.2026)
STM:n tietokooste: Lasten ja nuorten ylipainon ehkäisy yhteiskunnallisena haasteena
Huomisen Suomi -tutkimus
Päivi Mäki (lasten ja nuorten ylipaino)
johtava asiantuntija
THL
p. 029 524 8612
Tarja Palosaari (tilasto)
tilastotutkija
THL
p. 029 524 7905
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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