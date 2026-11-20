SDP:n Saku Nikkanen: SDP:n sotepaketti paljastaa reilun eron oikeiston vaihtoehtoon
21.11.2026 08:00:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n sotepaketin kärjessä on hoidonpääsyn nopeuttaminen ja hoitoon hakeutumisen kynnyksen alentaminen tutkitusti tehokkailla keinoilla. Saku Nikkanen korostaa selvää eroa Orpon-Purran hallituksen linjaan, jossa hoitoonpääsyä on pidennetty ja rahaa jaettu surutta tehottomasti yksityisille terveysjäteille.
Nikkasen mukaan nopean hoitoonpääsyn pitäisi olla ensisijainen tavoite, kun sote-palveluita uudistetaan. Nikkanen paheksuu erityisesti Orpon-Purran hallituksen tekemää hoitotakuun pidentämistä kolmeen kuukauteen.
– Nopeus on valttia. Jonotellessa kukaan ei parane ja odotellessa sairaudet menevät vain pahemmiksi. Mitä aikaisemmin sairaus todetaan, sitä paremmin se saadaan hoidettua, Nikkanen sanoo.
– Tästä piittaamatta oikeisto saksi hoitotakuun ja järjesti valinnanvapauskokeilun, joka meni ihan vihkoon. Rahaa paloi miljoonakaupalla, mutta hoitoon pääsy ei nopeutunut. Kuka tästä harjoituksesta lopulta hyötyi? Tavalliset suomalaiset eivät ainakaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan noin puolet valinnanvapauskokeilun tuista valui lääkärikäynteihin, jotka olisi tehty myös ilman kokeilua ja siinä maksettavaa miltei 70 euron tukea. Orpon-Purran hallituksen valinnanvapauskokeilusta ei THL:n arvion mukaan ollut havaittavissa olevaa vaikutusta julkisen sektorin hoitokuorman keventämiseen. Nikkanen näkee selkeän eron SDP:n ehdottamaan pakettiin.
– Kahden viikon hoitotakuu, omalääkärit, omahoitajat ja asiakasmaksujen kohtuullistaminen ovat reilusti varmempi tapa varmistaa kaikille oikea-aikainen hoitoon pääsy ja se, ettei hoidon hinnasta tule estettä hoitoon hakeutumiselle, Nikkanen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
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