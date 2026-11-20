SDP:n Tytti Tuppurainen: Toisin kuin Orpon hallitus, SDP ei säästäisi hoitoonpääsystä
20.11.2026 16:56:31 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Orpon-Purran hallitus on vaikeuttanut hoitoon pääsyä, mutta SDP haluaa helpottaa sitä, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen vastaa kokoomukselle.
– Kokoomukselle vaikuttaa tulleen yllätyksenä, että SDP haluaa hillitä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvua. Tämä on erikoista, sillä SDP ehdotti jo lähes kaksi vuotta sitten keinoja hillitä sote-kustannusten kasvua kestävällä tavalla, ilman hoitoon pääsyn heikentämistä.
– Siinä missä kokoomus ja perussuomalaiset ovat säästäneet vaikeuttamalla hoitoon pääsyä ja korottamalla rajusti asiakasmaksuja, SDP pitää tärkeänä, että Suomessa pääsee jatkossakin lääkärin ja hoitajan vastaanotolle ilman kohtuutonta odotusta ja lompakon paksuudesta riippumatta. Toisin kuin Orpon-Purran hallitus, SDP ei myöskään käyttäisi verovaroja tehottomiin yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksiin, Tuppurainen sivaltaa.
Tuppuraisen mukaan nopea hoitoon pääsy on avain kestäviin säästöihin sosiaali- ja terveyspalveluissa.
– Hoitoon pääsystä säästäminen johtaa pahimmillaan sairauksien pahenemiseen hoitojonoissa, jolloin niiden hoito vaikeutuu, kustannukset kasvavat, pitkät poissaolot työelämästä lisääntyvät ja työkyvyttömyyden riski kasvaa. Tämä jos mikä on lyhytnäköistä politiikkaa.
– SDP haluaa palauttaa kahden viikon hoitotakuun lainsäädäntöön ja kohtuullistaa asiakasmaksuja, jotka Orpon-Purran hallitus on nostanut pilviin. Samalla olemme esittäneet keinoja, joilla sosiaali- ja terveyspalveluissa voi tehdä asioita tehokkaammin. Jos potilas ei esimerkiksi tarvitse lähetettä sairaalaan, koska erikoislääkäri voi konsultoida hoitavaa lääkäriä joustavasti perusterveydenhuollossa, on se sekä potilaan että yhteiskunnan etu, Tuppurainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
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