Iida Karhunen ennätyspisteisiin Finlandia Trophy Helsinki -kilpailussa
20.11.2026 17:36:24 EET | Suomen Taitoluisteluliitto | Tiedote
Suomen Iida Karhunen onnistui lyhytohjelmassaan. Myös Janna Jyrkinen ja Minja Peltonen esittivät kotiyleisön edessä tyylikkäät suoritukset.
Finlandia Trophy Helsinki käynnistyi perjantaina Helsingin jäähallissa parien ja naisten lyhytohjelmakilpailuilla. Finlandia Trophy Helsinki on ISU Figure Skating Grand Prix -sarjan viides osakilpailu.
Viime kaudella EM-, MM- ja olympiadebyyttinsä tehnyt Iida Karhunen avasi Helsingissä kilpailukautensa erinomaisesti. Karhunen keräsi onnistuneella ohjelmalla uransa parhaat lyhytohjelmapisteet 66,24 ja lähtee kovatasoisen kilpailun vapaaohjelmaan sijalta 7.
– Jonkun verran kyllä jännitti, koska kisa oli ensimmäinen melko pitkään aikaan. Tuntui tosi ihanalta vihdoin aloittaa kausi ja luistella kotiyleisön edessä. Olen odottanut tätä hetkeä, Karhunen tunnelmoi.
Karhunen esitti kilpajäällä ensi kertaa uuden lyhytohjelmansa, jonka hän luistelee kahteen ranskankieliseen kappaleeseen.
– Tykkään ohjelmasta tosi paljon ja sitä on kiva luistella. Ainakin musiikkiin sain itse vaikuttaa, 18-vuotias kertoo.
Myös Suomen Janna Jyrkinen onnistui lyhytohjelmassaan ja ansaitsi pisteet 59,74. Ne veivät hänet lyhytohjelmakilpailun sijalle yhdeksän.
Jyrkinen on ehjästä suorituksestaan ilahtunut.
– Totta kai vielä pystyisi parempaankin, mutta tämä oli askel eteenpäin. Pystyin esittämään täysillä, mikä oli tosi mahtavaa, hän kuvailee.
Jyrkinen kertoo pyrkivänsä lauantain vapaaohjelmassa ehjään kokonaisuuteen.
Suomen kolmas edustaja Minja Peltonen on kilpailussa 12:ntena pistein 49,35. Hänen pisteitään rokotti hyppy-yhdistelmään sattunut helpotus.
– Toki ohjelmaan sattui yksi lipsahdus: piti tehdä kolmois-kolmoisyhdistelmä, ja tällä kertaa halusin näyttää liikaa yleisölle ja siitä tuli kaksois-kaksoishyppy, mikä tietysti vähän harmittaa. Mutta kokonaisuutena olen ihan tyytyväinen, Peltonen kertoo.
Naisten kilpailua johtaa lyhytohjelman jälkeen Japanin Mao Shimada 79,06 pisteellä, toisena on Viron Niina Petrokina pistein 69,08 ja kolmantena Etelä-Korean Seoyoung Kim pistein 69,03.
Parien kilpailua lyhytohjelman jälkeen johtaa Kanadan Lia Pereira ja Trennt Michaud pistein 74,39. Toisella sijalla ennen lauantain vapaaohjelmaa ovat Saksaa edustavat Annika Hocke ja Robert Kunkel pistein 72,63 ja kolmantena Yhdysvaltojen Katie McBeath ja Balazs Nagy pistein 70,81. Suomella ei ole edustajia pariluistelukilpailussa.
Naisten ja parien Finlandia Trophy Helsinki jatkuu lauantaina vapaaohjelmakilpailuilla.
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Yhteyshenkilöt
Emmi KoskiniemiLehdistöpäällikköFinlandia Trophy Helsinki 2026Puh:050 548 7941media_finlandiatrophy@skatingfinland.fi
Miia HyttinenSuomen joukkueenjohtajaFinlandia Trophy Helsinki 2026Puh:050 356 5251miia.hyttinen@skatingfinland.fi
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Suomen Taitoluisteluliitto
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