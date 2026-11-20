Matias Lindfors onnistui Finlandia Trophy Helsinki -kilpailussa
20.11.2026 19:17:05 EET | Suomen Taitoluisteluliitto | Tiedote
Suomen Matias Lindfors esiintyi vakuuttavasti ja hipoi piste-ennätystään Suomen Grand Prix -osakilpailussa.
Taitoluistelun Grand Prix -sarjan Finlandia Trophy Helsinki -osakilpailu jatkui perjantaina Helsingin jäähallissa miesten lyhytohjelmakilpailuilla.
Matias Lindfors esitti vahvan lyhytohjelman ja keräsi pisteet 76,74. Hän lähtee lauantain vapaaohjelmakilpailuun sijalta kahdeksan. Tasaisessa kilpailussa Lindfors on alle kymmenen pisteen päässä kärjestä.
Lindfors luisteli lokakuussa uransa parhaat lyhytohjelmapisteet ja jäi niistä nyt vajaan pisteen päähän.
– Nyt oli aivan erinomainen kokonaisuus, johon voi olla todella tyytyväinen. Tunnelma oli huikea ja oli mahtavaa luistella kotiyleisön kannustaessa. Se tuntuu ihan erityiseltä, Lindfors iloitsee.
Peurungalla harjoitteleva 19-vuotias on kansainvälisestikin tunnettu ilmaisukyvystään.
– Se on minun paras puoleni ja vahvuuteni, ja pääsen tunnelmaan kiinni joka tapauksessa, mutta luulen, että se tuli tänään erityisen hyvin esille.
Lindfors kuvailee, että suorituksesta jäi hyvä tuntuma lauantain vapaaohjelmakilpailua ajatellen.
Miesten kilpailua johtaa lyhytohjelman jälkeen Viron Mihhail Selevko pistein 85,01. Toisena on Kiinan Yudong Chen pistein 82,88 ja kolmantena Ruotsin Andreas Nordebäck pistein 82,08.
Miesten Finlandia Trophy Helsinki jatkuu lauantaina vapaaohjelmakilpailulla.
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Yhteyshenkilöt
Emmi KoskiniemiLehdistöpäällikköFinlandia Trophy Helsinki 2026Puh:050 548 7941media_finlandiatrophy@skatingfinland.fi
Miia HyttinenSuomen joukkueenjohtajaFinlandia Trophy Helsinki 2026Puh:050 356 5251miia.hyttinen@skatingfinland.fi
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