Finlandia Trophyn jäätanssikilpailu käynnistyi perjantaina rytmitanssilla. Vuoden 2023 EM-pronssimitalistit Juulia Turkkila ja Matthias Versluis liisivät jäällä kevyesti tulkiten rytmitanssissaan Adolphe Adamin Giselle-balettia.

– Valssi tuntui tänään hyvältä ja voimakkaalta. Se oli elementti, missä pystyi nauttia ja ottaa kontaktia yleisöön. Meillä oli myös hyvä yhteys toisiimme, Versluis toteaa.

Turkkila kertoi nauttineensa erityisesti luovasta tanssielementistä.

– Hallissa oli iso yleisö hymyt kasvoilla ja hyvällä mielellä. Se oli ihana fiilis.

Pari iloitsi paluustaan Grand Prix -kilpailuihin, sillä viime vuonna kaksikko joutui jättämään kilpailuja väliin Versluisin jalkavaivan vuoksi.

Suomen toinen pari Yuka Orihara ja Juho Pirinen luisteli Tuhkimo-teemaisen rytmitanssinsa vahvasti tulkiten. Pari on rytmitanssin jälkeen sijalla seitsemän pistein 70,74.

– Hallissa oli tosi hyvä tunnelma. Suorituksemme oli tänään hyvä perusveto. Teknisissä tasoissa jäi jonkin verran pisteitä saamatta. Ne elementit ovat meillä yleensä aika varmoja, Pirinen kertoo.

Kilpailua johtavat odotetusti jäätanssin hallitsevat olympiavoittajat, Ranskan Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron. He ottivat kärkipaikan ylivoimaisesti kauden ennätyspisteillään 85,78. Ranskalaispari toi jäälle näyttävän ja intensiivisen rytmitanssinsa, joka on rakennettu espanjalaisen Rosalían musiikkiin.

– Suomeen on aina ihana tulla kilpailemaan ja meillä on erittäin tervetullut olo. Olemme saaneet harjoitella täällä koko viikon ja tutustua Suomen pareihin myös harjoittelun ulkopuolella. Mahtavaa, että Suomi järjestää myös MM-kilpailut ensi keväänä, Cizeron kertoo.

Kolmantena huomiseen vapaatanssiosuuteen lähtevät Tšekin Natalie Taschlerova ja Filip Taschler pistein 76,65.

Finlandia Trophyn jäätanssikilpailu huipentuu huomenna vapaatanssiin.