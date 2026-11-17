Ruotsiin illan Eurojackpotin täysosuma, ensi tiistain arvonnassa jälleen 10 miljoonaa euroa
20.11.2026 22:40:37 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantaina arvotussa Eurojackpotin arvonnassa löytyi yksi täysosuma, joten ensi tiistaina tarjolla on edelleen 10 miljoonan euron potti. Voittorivi oli pelattu Ruotsissa.
Eurojackpotin kierroksen 47/2026 perjantaiarvonnan oikea rivi on 15, 28, 29, 34, 35 sekä tähtinumerot 5 ja 9. Kierroksella tuli yksi täysosumatulos, joten ensi viikon tiistain potissa on noin 10 miljoonaa euroa. Täysosuma osui tällä kertaa Ruotsiin, joten onnittelut lahden toiselle puolelle.
Suomen suurin voitto tuli 4+2 tuloksella, jolla voitettiin 4 903,20 euroa
Saksa, Ruotsi ja Norja juhlivat 5+1 oikein tuloksilla, joita arvonnassa tuli 3 kappaletta.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 1, 3, 12, 33, 39, 40 ja lisänumero 26. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja löytyi yli 19 000 kappaletta.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 9 2 4 7 0 0 9. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan osumia.
Lomatonnin voittorivi on Milano 45. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.
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