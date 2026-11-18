Miisa Turunen upotti kaksi rangaistuslaukausta, kun TPS vei Turun derbyn
20.11.2026 21:53:39 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan perjantain ainoa naisten ottelu oli Turun paikallinen, jossa TPS kaatoi FBC Loiston 6-4 ja nousi kahden pisteen päähän sarjakärki Classicista. Classic tosin on pelannut kaksi ottelua vähemmän.
Kaksikko Milla Nordlund ja Miisa Turunen syöttivät toisilleen TPS:n avauserän kaksi maalia, ja toisessa Turunen rangaistuslaukauksesta sekä Janella Järvinen kakkospallosta kasvattivat eroa. Miisa Turusen illan toinen rangaistuslaukaus ja vielä samalla minuutilla Elsa Holopainen laukauksella etualakulmaan veivät Palloseuran jo 6–0-johtoon ennen kuin Loiston maalitili aukesi. Haastaja iski pelin viimeisillä neljällä minuutilla peräti neljä kavennusosumaa, joista Tuulia Lahti nakutti kolme ja Vanessa Grönblom yhden. Lahden maaleista kaksi syntyi kuudella viittä vastaan.
Sarja jatkuu lauantaina otteluilla Pirkat–SBS Wirmo ja SPV–PSS.
Miesten sarjassa nähtiin perjantain kolmessa ottelussa tylyjä lukemia, kun Classic kaatoi Jymyn 13-2, Westend Indians Hawksin 10-1 ja Oilers LASBin peräti 17-0.
Markus Markkola takoi tehot 3+3, Waltteri Vesterinen 3+2, Miska Mäkinen 1+4 ja Aaro Astala 3+1 Tapiolanm ottelussa, jossa Jasper Auvinen iski Oilersin johtoon jo kolmen sekunnin pelin jälkeen ja avauserä päättyi 8-0. LASBin tolppien välissä Niklas Aartolahti ehti torjua 16 laukausta ja hänen tilalleen toiseen erään tullut Kasper Lunden 28, kun Joonas Kaltiaisen nollapeli irtosi kymmenellä torjunnalla.
Voittaja selvisi avauserässä myös Espoon toisessa ottelussa Westend Indiansin ehättäessä ensimmäiseen taukoon mennessä 5–0-johtoon. Olli Salminen laukoi Hawksin kavennuksen kolmannessa erässä tilanteessa 7-0. Jere Niemelä (2+1) ja Rasmus Kainulainen (0+3) olivat Indiansin illan tehomiehet.
Classic johti vielä kaksi minuuttia ennen avauserän loppua vasta 1-0 Konsta Tykkyläisen avausmaalilla, mutta Eemil Äijälä ylivoimalla Tiiitus Salokangas ja uudelleen Äijälä ehtivät muuttaa ensimmäisen tauon tilanteeksi jo 4-0. Kahden erän jälkeen Classic johti 8-1 Eetu Puntasen kavennettua vieraille. Ottelun viimeisellä viisiminuuttisella nähtiin vielä Markus Vainionpään kavennus sekä peräti kolme Classicin maalia, joista Ville Lastikan osuma syntyi alivoimalla ja Joona Rantalan rangaistuslaukauksesta. Eemil Äijälä, Joona Rantala, Tiitus Salokangas ja Ville Lastikka nakuttivat tänään identtiset tehot 2+2.
SPV:llä on sarjakärjessä neljän pisteen etumatka Nokian KrP:Hen, josta Classic on kahden ja Oilers kolmen pisteen päässä.
Lauantaina on vuorossa uusia yrityksiä, kun sarja jatkuu otteluilla Hawks–Westend Indians, Jymy–Classic ja OLS–Nokian KrP.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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