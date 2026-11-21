EMBARGO KUNNES PUHE PIDETTY – PUHUTTU VERSIO PITÄÄ

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kuvasi puheenvuorossaan Vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa uhkia Suomen luonnolle.

”Ympäri Suomea – Orivedeltä Pyhäjoelle ja Haminasta Sodankylään – toistuu sama kaava. Yhtiöt vievät Suomesta voitot ja luonnonvarat. Suomalaisille jäävät kaljut hakkuuaukeat, pilatut vedet ja notkuvat jätevuoret”, Tynkkynen tiivisti.

Tynkkynen arvosteli Orpon hallitusta toimettomuudesta Suomen luontoa kohtaavien uhkien edessä. Hän moitti myös päätöksiä, jotka aktiivisesti heikentävät luontoa.

”Orpon hallituksen kaudella Suomen luonto on laitettu kaupan alelaariin pilkkahintaan. Kaupantekiäisiksi tarjotaan jättitukia veronmaksajien piikkiin. Kahdesti suojellulle Viiankiaavalle kaavailtu kaivos on saamassa tukiaisia jopa 150 miljoonaa euroa, kiitos Orpon hallituksen”, Tynkkynen tylytti.

Puoluevaltuuston kokouksessa puheenjohtaja Sofia Virta kertoi Vihreiden jättävän välikysymyksen hallituksen luontopolitiikasta. Tynkkynen pohti puheenvuorossaan myös välikysymysten roolia.

”Välikysymyksen voi nähdä eräänlaisena parahduksena Suomen luonnon puolesta. Sen viesti on: hätä on kova. Siksi tartumme kaikkiin demokratiassa opposition käytettävissä oleviin keinoihin”, Tynkkynen kuvasi.

Tynkkynen luonnehti suomalaisten olevan luontokansaa. Hän myös muistutti, että paljon voidaan vielä pelastaa.

”Suomalaisille rakasta luontoa ei kukaan puu pelasta puolestamme. Sen voimme pelastaa vain me suomalaiset itse. Ja sen puolesta me vihreät teemme töitä joka päivä”, Tynkkynen päätti.

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Liitteenä Tynkkysen koko puhe.