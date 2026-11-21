Virta esittää välikysymystä ja haastaa Orpon ja Lindtmanin sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta
21.11.2026 10:52:00 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii SDP:n puheenjohtajaa Antti Lindtmania kertomaan ennen vaaleja, jättääkö SDP lapset ja nuoret leikkausten ulkopuolelle. Kokoomus on jo kertonut jatkavansa lapsilta leikkaamista. Puoluevaltuustossa lauantaina puhunut Virta kertoi myös, että vihreät jättävät lähiaikoina välikysymyksen Orpon hallituksen luontopolitiikasta.
EMBARGO KUNNES PUHE PIDETTY (NOIN KELLO 10.45). PUHUTTU VERSIO PITÄÄ.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan kokoomus on viime päivinä vahvistanut jatkavansa lapsiperheisiin kohdistuvia leikkauksia myös ensi vaalikaudella. Virta puhui vihreiden puoluevaltuustossa Helsingissä lauantaiaamuna ensimmäistä kertaa julkisesti sairaslomansa jälkeen.
– Kokoomus aikoo jatkaa lapsilta leikkaamista, emmekä me voisi olla enempää eri mieltä. Lapsiköyhyyttä syventämällä tai varhaiskasvatuksesta, koulusta ja harrastamisen mahdollisuuksista leikkaamalla ei synny säästöä vaan inhimillistä kärsimystä ja kalliimpia kuluja tulevaisuudessa, Virta sanoo.
Virta haastaa SDP:n kertomaan oman valintansa. Hän kysyy Lindtmanilta, onko SDP valmis muuttamaan linjaansa ja ottamaan suurimmista eläkkeistä, jotta lapset ja nuoret voidaan jättää leikkausten ulkopuolelle. Virta kysyy myös, miten SDP varmistaa, etteivät sen suunnittelemat miljardiluokan sote-säästöt osu neuvoloihin, kouluterveydenhuoltoon tai lastensuojeluun. Lisäksi hän kysyy, suojaako SDP koko koulutuskentän leikkauksilta ja tukeeko se vihreiden tavoitetta perua kaikki järjestöleikkaukset.
– Suomalaiset ansaitsevat tietää ennen vaaleja, mikä lasten ja nuorten tai luonnon ja ilmaston kannalta konkreettisesti muuttuu, jos vanhat puolueet johtavat tätä maata myös kevään jälkeen. Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu, Virta painottaa.
Vihreiden sopeutuslista julkaistaan myöhemmin tänä vuonna mutta osviittaa Vihreiden talouslinjoista saatiin tällä viikolla, kun eduskuntaryhmä julkaisi oman vaihtoehtobudjettinsa eli vaihtoehtonsa hallituksen ensi vuoden budjetille. Siinä Vihreät panostaisi koulutukseen ja luonnonsuojeluun yli miljardi enemmän kuin hallitus – ottamatta euroakaan hallitusta enempää velkaa. Lisäksi se nostaisi 29 000 lasta köyhyydestä. Rahat löytyisivät muun muassa karsimalla ympäristölle haitallisia yritystukia ja siirtämällä verotuksen painopistettä työstä haittoihin. Vihreät ottaisi myös osan suurimpien eläkkeiden kasvusta verotuksella, mutta pienituloisilta eläkeläisiltä se ei leikkaisi.
– Emme ole eläkeläisiä vastaan. Suuremmista eläkkeistä ottamalla ketään ei syöstä tilanteeseen, jossa rahaa ei ole ruokaan tai ulkovaatteisiin. Lapsilta leikkaamalla niin on jo käynyt, Virta toteaa.
Virran mukaan puhe lasten ja nuorten puolustamisesta ei ole totta, jos ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseksi ei tehdä kaikkea tarvittavaa. Hän kysyy SDP:ltä myös, asettuuko se vastustamaan Viiankiaavan luonnonsuojelualueelle kaavailtua kaivosta ja suojelemaan valtion vanhat metsät. Orpon hallitus on Virran mukaan pettänyt luontolupauksensa ja tehnyt päästöjä lisäävää politiikkaa. Siksi vihreät käyttävät opposition järeintä keinoa ja jättävät lähiaikoina välikysymyksen hallituksen vastuuttomasta luontopolitiikasta.
– Suomen luonto ei ole kaupan. On vihdoin aika kaataa hallitus, Virta sanoo.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Maria Ohisalo: On banaanivaltion diili päästää teknojätit valloittamaan Suomea ilman ehtoja21.11.2026 11:25:56 EET | Tiedote
Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo puhui Vihreiden puoluevaltuustolle Helsingissä lauantaina. Ohisalo toi mukanaan kaksi oppia Yhdysvalloista: elinkustannuskriisin torjunta ja datakeskusten vastustaminen vievät ihmiset vaaliuurnille.
Vihreiden Tynkkynen puoluevaltuustossa: Orpon hallitus on laittanut Suomen luonnon kaupan alelaariin – ja pilkkahintaan21.11.2026 10:56:00 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen avasi puheenvuorossaan sitä, miksi Vihreät jättää välikysymyksen luontopolitiikasta. Hän kuvasi Suomen luontoa uhkaavia hankkeita kaivoksista datakeskuksiin ja arvosteli hallituksen toimettomuutta uhkien edessä.
Vihreiden Tiina Elo järkyttyi tuoreesta paljastuksesta: Orpon hallitus pettää lupauksensa vanhojen metsien suojelusta jo toistamiseen19.11.2026 18:56:17 EET | Tiedote
Orpon hallitus kutistaa valtion vanhojen metsien suojeluesitystä yli 4 300 hehtaarilla, koska osa metsistä sijaitsee malminetsintä-, energia- ja matkailuhankkeiden alueilla. Vihreiden kansanedustaja Tiina Elon mukaan hallitus pettää lupauksensa vanhojen metsien suojelusta jo toistamiseen. Elo vaatii, että vanhojen metsien kriteerit valmistellaan uudelleen ja metsiin kohdistuvat hankkeet keskeytetään.
Vihreät julkaisi tänään vaihtoehtobudjetin - mukana merkittäviä panostuksia itäiseen Suomeen19.11.2026 16:03:41 EET | Tiedote
Vihreiden Itä-Suomen kansanedustajat Krista Mikkonen Joensuusta ja Hanna Holopainen Lappeenrannasta nostavat esiin satsaukset, joita Vihreät tekisi Itäiseen Suomeen elinvoiman parantamiseksi.
Vihreiden vaihtoehtobudjetti nostaisi köyhyydestä Orpon hallituksen sinne pudottamat lapset ja asettaisi luontohaitoille hintalapun19.11.2026 13:30:00 EET | Tiedote
Vihreiden vaihtoehtobudjetissa panostetaan luonnonsuojeluun ja koulutukseen yhteensä yli miljardi euroa enemmän kuin Orpon hallitus ottamatta euroakaan enempää velkaa. Lisäksi Vihreät nostaisi lähes 30 000 lasta köyhyydestä, karsisi ympäristölle haitallisia yritystukia ja asettaisi luontohaitoille hintalapun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme