EMBARGO KUNNES PUHE PIDETTY (NOIN KELLO 10.45). PUHUTTU VERSIO PITÄÄ.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan kokoomus on viime päivinä vahvistanut jatkavansa lapsiperheisiin kohdistuvia leikkauksia myös ensi vaalikaudella. Virta puhui vihreiden puoluevaltuustossa Helsingissä lauantaiaamuna ensimmäistä kertaa julkisesti sairaslomansa jälkeen.

– Kokoomus aikoo jatkaa lapsilta leikkaamista, emmekä me voisi olla enempää eri mieltä. Lapsiköyhyyttä syventämällä tai varhaiskasvatuksesta, koulusta ja harrastamisen mahdollisuuksista leikkaamalla ei synny säästöä vaan inhimillistä kärsimystä ja kalliimpia kuluja tulevaisuudessa, Virta sanoo.

Virta haastaa SDP:n kertomaan oman valintansa. Hän kysyy Lindtmanilta, onko SDP valmis muuttamaan linjaansa ja ottamaan suurimmista eläkkeistä, jotta lapset ja nuoret voidaan jättää leikkausten ulkopuolelle. Virta kysyy myös, miten SDP varmistaa, etteivät sen suunnittelemat miljardiluokan sote-säästöt osu neuvoloihin, kouluterveydenhuoltoon tai lastensuojeluun. Lisäksi hän kysyy, suojaako SDP koko koulutuskentän leikkauksilta ja tukeeko se vihreiden tavoitetta perua kaikki järjestöleikkaukset.

– Suomalaiset ansaitsevat tietää ennen vaaleja, mikä lasten ja nuorten tai luonnon ja ilmaston kannalta konkreettisesti muuttuu, jos vanhat puolueet johtavat tätä maata myös kevään jälkeen. Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu, Virta painottaa.

Vihreiden sopeutuslista julkaistaan myöhemmin tänä vuonna mutta osviittaa Vihreiden talouslinjoista saatiin tällä viikolla, kun eduskuntaryhmä julkaisi oman vaihtoehtobudjettinsa eli vaihtoehtonsa hallituksen ensi vuoden budjetille. Siinä Vihreät panostaisi koulutukseen ja luonnonsuojeluun yli miljardi enemmän kuin hallitus – ottamatta euroakaan hallitusta enempää velkaa. Lisäksi se nostaisi 29 000 lasta köyhyydestä. Rahat löytyisivät muun muassa karsimalla ympäristölle haitallisia yritystukia ja siirtämällä verotuksen painopistettä työstä haittoihin. Vihreät ottaisi myös osan suurimpien eläkkeiden kasvusta verotuksella, mutta pienituloisilta eläkeläisiltä se ei leikkaisi.

– Emme ole eläkeläisiä vastaan. Suuremmista eläkkeistä ottamalla ketään ei syöstä tilanteeseen, jossa rahaa ei ole ruokaan tai ulkovaatteisiin. Lapsilta leikkaamalla niin on jo käynyt, Virta toteaa.

Virran mukaan puhe lasten ja nuorten puolustamisesta ei ole totta, jos ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseksi ei tehdä kaikkea tarvittavaa. Hän kysyy SDP:ltä myös, asettuuko se vastustamaan Viiankiaavan luonnonsuojelualueelle kaavailtua kaivosta ja suojelemaan valtion vanhat metsät. Orpon hallitus on Virran mukaan pettänyt luontolupauksensa ja tehnyt päästöjä lisäävää politiikkaa. Siksi vihreät käyttävät opposition järeintä keinoa ja jättävät lähiaikoina välikysymyksen hallituksen vastuuttomasta luontopolitiikasta.

– Suomen luonto ei ole kaupan. On vihdoin aika kaataa hallitus, Virta sanoo.