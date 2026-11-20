– Ministeri Rydmanin hymy vielä hyytyy, kun hallituksen leikkausten seuraukset konkretisoituvat ja alkavat näkyä suomalaisten arjessa. Asiantuntijat ovat varoittaneet vakavista riskeistä lasten oikeuksille ja palvelujen saatavuudelle. Hyvinvointia lisäävän vapaaehtoistyön arvoksi on Suomessa laskettu yli 3 miljardia euroa vuosittain. Järjestöt vahvistavat osallisuutta ja tekevät merkittävää ennaltaehkäisevää työtä. Samalla niiden tekemä työ vähentää merkittävästi kustannuspainetta julkisella sote-sektorilla. Mutta ministeriä tämä ei taida hetkauttaa, vai miten on? Perholehto kysyy.

Perholehdon mukaan Rydmanin haastattelussa erityisen huolestuttavaa on ministerin haluttomuus arvioida kriittisesti omia ratkaisujaan.

– Ministeri väittää toimineensa parhaan mahdollisen tiedon pohjalta, mutta miksi hän ei sitten kuuntele asiantuntijoita, jotka varoittavat päätösten seurauksista jo nyt? Perholehto kysyy.

– Onko ministerin viesti siis se, että hallitus on täysin tietoisesti valinnut, että sen leikkaukset lisäävät pienituloisten lasten määrää 22 000:lla? Mitä hyötyä on parhaasta mahdollisesta tiedosta, jos asiantuntijoiden varoitukset uhrataan ideologisen ristiretken alttarille? Perholehto jatkaa ihmettelyä.

– Näyttää siltä, että ministerin omaan erinomaisuuteen uskominen on mennyt niin pitkälle, ettei mikään kritiikki enää mene perille, Perholehto toteaa.

Rydman kertoo haastattelussaan uskovansa myös, että suomalaiset veronmaksajat ovat saaneet hänen työstään rahoilleen vastinetta.

– Sitähän suomalaiset ovat tältä hallitukselta totisesti saaneet: yhä kalliimpia terveydenhuollon asiakasmaksuja, hidastunutta hoitoon pääsyä ja heikentyviä turvaverkkoja. Siinä on suomalaiselle veronmaksajalle vastinetta kerrakseen! Ja lisää on luvassa, Perholehto päättää.