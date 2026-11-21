Kokoomuksen Limnell: Seuraavan hallituksen tärkeimmät päätökset koskevat Suomen teknologista tulevaisuutta – pelissä ovat talous ja turvallisuus
21.11.2026 11:14:38 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell vaatii teknologian nostamista seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi strategiseksi painopisteeksi. Hänen mukaansa Suomen seuraava suuri kasvuloikka ja kansallisen turvallisuuden vahvistaminen ratkaistaan pitkälti samoilla teknologiapäätöksillä. Seuraavan hallituksen on tehtävä ratkaisuja, joiden vaikutukset ulottuvat vuosikymmenten päähän.
”Seuraavan hallituksen tärkeimmät päätökset Suomen tulevaisuudesta tehdään teknologiapolitiikassa. Kyse on siitä, mistä Suomi saa tulevaisuudessa vaurautta, työpaikkoja ja vientituloja sekä miten turvaamme yhteiskuntamme toimintakyvyn. Teknologia ei ole enää yksi politiikan sektori muiden joukossa. Se on koko Suomen tulevaisuuden kysymys”, Limnell toteaa.
Suomen heikko tuottavuuskehitys, tekoälyn nopea eteneminen ja Euroopan muuttunut turvallisuustilanne tekevät teknologiapolitiikasta poikkeuksellisen ajankohtaisen kysymyksen. Vuoden 2026 kansallinen riskiarvio korostaa yhteiskunnan riippuvuutta digitaalisten järjestelmien toiminnasta. Samaan aikaan puolustus- ja kaksoiskäyttöteknologioiden kasvavat kansainväliset markkinat avaavat Suomelle merkittäviä uusia mahdollisuuksia.
”Meillä on käsissämme poikkeuksellinen mahdollisuus. Suomi voi nousta tekoälyn, kyberturvallisuuden, puolustusteknologian ja muiden kriittisten teknologioiden kansainväliseksi kärkimaaksi. Mutta tämä ei tapahdu itsestään. Jos emme tee nyt kunnianhimoisia päätöksiä, menetämme sekä taloudellisia mahdollisuuksia että teknologista toimintavapauttamme”, Limnell toteaa.
Limnellin mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan kolme selkeää sitoumusta: suomalaisen teknologiateollisuuden ja kasvuyritysten kansainvälisen kasvun vauhdittaminen, kriittisten teknologiariippuvuuksien vähentäminen sekä puolustus- ja kaksoiskäyttöteknologioiden nostaminen merkittäväksi uudeksi kasvualaksi. Näille tavoitteille on asetettava mitattavat tulokset ja selkeä poliittinen johtamisvastuu.
”Meidän on rakennettava Suomesta maa, jossa syntyy seuraavia kansainvälisiä teknologiayrityksiä ja jossa niiden osaaminen, työpaikat ja taloudellinen arvo myös pysyvät. Samalla meidän on varmistettava, että kriittinen infrastruktuurimme, maanpuolustuksemme ja julkiset palvelumme toimivat myös vakavissa häiriötilanteissa. Teknologinen jälkeenjääminen on sekä taloudellinen tappio että kansallinen turvallisuusriski”, Limnell painottaa.
Teknologiapolitiikan johtamista on vahvistettava koko valtioneuvoston tasolla. Teknologiaan liittyvät ratkaisut eivät saa jäädä hajanaisiksi päätöksiksi eri hallinnonaloilla, vaan Suomeen on perustettava Teknologiaministeriö..
”Olen puhunut seuraavan hallituksen kolmesta T:stä: talous, turvallisuus ja teknologia. Nämä on nostettava hallitusohjelman kantaviksi lähtökohdiksi. Tarvitsemme hallituksen, joka kykenee katsomaan seuraavaa vaalikautta pidemmälle ja rakentamaan Suomelle uutta kasvua määrätietoisesti. Teknologian on oltava yksi seuraavien eduskuntavaalien keskeisistä keskustelunaiheista,” Limnell sanoo.
Limnell korostaa, ettei kyse ole vain talouspolitiikasta tai yksittäisistä teknologiahankkeista. Kyse on Suomen asemasta tulevaisuuden maailmassa, jossa teknologinen osaaminen määrittää yhä vahvemmin valtioiden taloudellista kilpailukykyä, turvallisuutta ja kansainvälistä vaikutusvaltaa.
”Suomen tulevaisuutta ei ratkaista pelkästään sillä, miten jaamme nykyistä niukkuutta. Se ratkaistaan sillä, mitä uutta pystymme luomaan. Seuraavan hallituksen on tehtävä teknologiasta Suomen kasvun ja turvallisuuden suuri kansallinen menestystarina. Nyt on aika tehdä valintoja, joilla Suomi menestyy myös 2030-luvulla”, Limnell linjaa.
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Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Tietoja julkaisijasta
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti.
Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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