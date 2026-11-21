Ohisalo oli taannoin seuraamassa Yhdysvalloissa välivaaleja, joiden yksi isoimmista opeista on Ohisalon mukaan se, että vaaleissa ratkaisevaa oli myös Euroopassa jylläävä elinkustannuskriisi.

– On oikeistolaisen politiikan lopputulos, että ihmisillä ei ole varaa ruokaan, terveydenhuoltoon, lämmityskuluihin, lääkkeisiin. On oikeistolaisen politiikan lopputulos, että kohtuuhintaisia asuntoja ei ole, häädöt ja asunnottomuus lisääntyvät, työttömyys jyllää, lapsia ajetaan köyhyyteen, Ohisalo painotti.

Ohisalon mukaan sama on tapahtunut myös Suomessa.

– Tämä on totta myös meillä Suomessa, missä nykyhallitus valitsee kurjistaa ja leikata lapsilta suuryritysten ja rikkaiden sijaan, Ohisalo toteaa.

Toinen Ohisalon Amerikan terveinen oli, että kansainvälisten teknologiayritysten datakeskushankkeita on mahdollista vastustaa ja niitä on säänneltävä.

– Ihmiset ovat todella huolissaan. On käsittämätöntä, että tällä hetkellä suuret kansainväliset teknologiayritykset voivat vain tulla Suomeen ja hakata laittomasti metsiämme uusien datakeskusten tieltä. Datakeskusbuumi on jo lyhyessä ajassa osoittanut, mihin ilman pelisääntöjä päädytään. Jos annamme energiamme ja infrastruktuurimme teknojäteille ilman selkeitä ehtoja, yritykset sanelevat ehdot, emme me. Se ei ole vihreän siirtymän edistämistä vaan banaanivaltion diili, Ohisalo sanoitti.

Ohisalo iloitsi siitä, että vihreät ovat vaatineet tiukkoja ehtoja datakeskusrakentamiselle muun muassa luonnon, energiankulutuksen ja -tuotannon ja avoimuuden osalta.



– Siitä olen iloinen ja ylpeä, sillä juuri nyt kokonaiskuva ei ole kenenkään hallussa. Meidän päättäjinä niin Suomessa kuin EU:ssa pitää kysyä myös näitä kysymyksiä: syntyykö keskusten kautta esimerkiksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, entä uutta osaamista tai vaikkapa uusia vientituotteita maailmalle? Ei meidän pidä antaa tätä kaunista palloa digijättien tuhottavaksi, taistellaan vastaan! Laitetaan ne maksamaan, rajoitetaan niiden valtaa. Sanotaan, että demokratia ja oikeusvaltio eivät ole ostettavissa, Ohisalo kehotti.