– Suomen laki ei saa olla vakoojan suojakilpi. Jos vieraan valtion hyväksi toimiva henkilö suunnittelee Suomeen kohdistuvaa vihamielistä toimintaa asunnossa, viranomaisilla pitää olla laissa tarkasti rajatut keinot hankkia siitä tietoa. Uhka suomalaisten turvallisuudelle ei katoa sillä, että joku sulkee kotioven, Kiuru sanoo.

Nykyinen siviilitiedustelulainsäädäntö estää tiedustelumenetelmien käytön vakituiseen asumiseen käytettävissä tiloissa myös silloin, kun kyse on terrorismista tai vakoilusta. Orpon hallituksen lakimuutos mahdollistaisi tiettyjen menetelmien käytön näissä tiloissa tarkasti rajatuin edellytyksin.

– Suomalaisen on voitava luottaa siihen, että valtio tekee kaikkensa estääkseen vakavat turvallisuusuhat ennalta. On kestämätöntä, jos viranomaiset tunnistavat vaaran mutta laki estää hankkimasta sen torjumiseen välttämätöntä tietoa. Päättäjien tehtävä on korjata tällaiset puutteet, Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan uudistusten lähtökohtana on oltava turvallisuusviranomaisten arvio siitä, millaisia uhkia Suomeen kohdistuu ja mitä keinoja niiden torjuminen edellyttää.

– Meidän on kuunneltava niitä ammattilaisia, joiden tehtävänä on suojella Suomea joka päivä. Jos heidän arvionsa osoittaa, etteivät nykyiset toimivaltuudet riitä, poliitikkojen on uskallettava toimia.

Kiurun mukaan Suomessa tiedustelu toimii tällä hetkellä lainsäädännön kirjaimen ja hengen mukaisesti.

– Suomeen on syntynyt vuosien varrella toimiva tiedustelukulttuuri ja pienintäkään lipsumista tästä ei saa hyväksyä. Lakia on noudatettava ja yksityisyyttä suojeltava.

Kiuru korostaa, että toimivaltuuksien vahvistamiseen on yhdistettävä tarkat käyttöedellytykset, perusoikeuksien turvaaminen ja tehokas riippumaton valvonta.

– Kotirauha on suomalaisille tärkeä perusoikeus. Siihen puuttumisen kynnyksen on oltava korkea ja valvonnan tiukkaa. Samalla meidän on pystyttävä estämään se, että Suomen vahingoittamiseen tähtäävää toimintaa suunnitellaan tämän suojan turvin.

Kiuru toivoo uudistuksille laajaa parlamentaarista tukea.

– Jos jokin ehdotettu keino ei kelpaa, on kerrottava, miten havaittu turvallisuuspuute korjataan. Suomalaisten turvallisuudesta vastuuta kantavalla pitää olla myös ratkaisuja, Kiuru päättää.