Kokoomuksen Kiuru: Suomen lainsäädäntö ei saa toimia vakoojan suojakilpenä
21.11.2026 11:32:44 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen sekä tiedusteluvalvontavaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Kiuru vaatii tiedustelulainsäädännön uudistamista turvallisuusviranomaisten arvioiden pohjalta. Suomalaisten turvallisuuden suojaaminen edellyttää, että viranomaiset pystyvät hankkimaan tietoa vakavista uhkista ajoissa.
– Suomen laki ei saa olla vakoojan suojakilpi. Jos vieraan valtion hyväksi toimiva henkilö suunnittelee Suomeen kohdistuvaa vihamielistä toimintaa asunnossa, viranomaisilla pitää olla laissa tarkasti rajatut keinot hankkia siitä tietoa. Uhka suomalaisten turvallisuudelle ei katoa sillä, että joku sulkee kotioven, Kiuru sanoo.
Nykyinen siviilitiedustelulainsäädäntö estää tiedustelumenetelmien käytön vakituiseen asumiseen käytettävissä tiloissa myös silloin, kun kyse on terrorismista tai vakoilusta. Orpon hallituksen lakimuutos mahdollistaisi tiettyjen menetelmien käytön näissä tiloissa tarkasti rajatuin edellytyksin.
– Suomalaisen on voitava luottaa siihen, että valtio tekee kaikkensa estääkseen vakavat turvallisuusuhat ennalta. On kestämätöntä, jos viranomaiset tunnistavat vaaran mutta laki estää hankkimasta sen torjumiseen välttämätöntä tietoa. Päättäjien tehtävä on korjata tällaiset puutteet, Kiuru sanoo.
Kiurun mukaan uudistusten lähtökohtana on oltava turvallisuusviranomaisten arvio siitä, millaisia uhkia Suomeen kohdistuu ja mitä keinoja niiden torjuminen edellyttää.
– Meidän on kuunneltava niitä ammattilaisia, joiden tehtävänä on suojella Suomea joka päivä. Jos heidän arvionsa osoittaa, etteivät nykyiset toimivaltuudet riitä, poliitikkojen on uskallettava toimia.
Kiurun mukaan Suomessa tiedustelu toimii tällä hetkellä lainsäädännön kirjaimen ja hengen mukaisesti.
– Suomeen on syntynyt vuosien varrella toimiva tiedustelukulttuuri ja pienintäkään lipsumista tästä ei saa hyväksyä. Lakia on noudatettava ja yksityisyyttä suojeltava.
Kiuru korostaa, että toimivaltuuksien vahvistamiseen on yhdistettävä tarkat käyttöedellytykset, perusoikeuksien turvaaminen ja tehokas riippumaton valvonta.
– Kotirauha on suomalaisille tärkeä perusoikeus. Siihen puuttumisen kynnyksen on oltava korkea ja valvonnan tiukkaa. Samalla meidän on pystyttävä estämään se, että Suomen vahingoittamiseen tähtäävää toimintaa suunnitellaan tämän suojan turvin.
Kiuru toivoo uudistuksille laajaa parlamentaarista tukea.
– Jos jokin ehdotettu keino ei kelpaa, on kerrottava, miten havaittu turvallisuuspuute korjataan. Suomalaisten turvallisuudesta vastuuta kantavalla pitää olla myös ratkaisuja, Kiuru päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauli KiuruKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kaunisto: Keskustan uskottavuus ei kanna talous- eikä sotepuolueena21.11.2026 11:59:59 EET | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen linjasi puoluevaltuustossa, että ensi vaalikauden sopeutuksesta kolmannes haettaisiin verotuksesta, ja vaati hyvinvointialueiden arviointimenettelyjen keskeyttämistä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto kyseenalaistaa keskustan uskottavuuden molemmissa: keskusta lupaa kasvua veronkorotuksilla ja syyttää hallitusta rahoitusmallista, jonka se itse rakensi.
Kokoomuksen Limnell: Seuraavan hallituksen tärkeimmät päätökset koskevat Suomen teknologista tulevaisuutta – pelissä ovat talous ja turvallisuus21.11.2026 11:14:38 EET | Tiedote
Kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell vaatii teknologian nostamista seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi strategiseksi painopisteeksi. Hänen mukaansa Suomen seuraava suuri kasvuloikka ja kansallisen turvallisuuden vahvistaminen ratkaistaan pitkälti samoilla teknologiapäätöksillä. Seuraavan hallituksen on tehtävä ratkaisuja, joiden vaikutukset ulottuvat vuosikymmenten päähän.
Kokoomuksen Kopra: Miljardi syytä vaatia SDP:ltä selitystä sote-puheistaan20.11.2026 14:54:08 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ihmettelee SDP:n sote-puheiden ja puolueen omien säästösuunnitelmien räikeää ristiriitaa. Helsingin Sanomien mukaan SDP:ssä valmistellaan noin 1,2 miljardin euron säästöehdotuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Samalla se on toistuvasti arvostellut hallituksen sote-säästöjä.
Kokoomuksen Heinonen: Keskustan vaihtoehtobudjetti on odotettuakin huonompi20.11.2026 13:31:33 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen tyrmää keskustan vaihtoehtobudjetin. Keskusta peruisi yhteisöveron kevennyksen jo toista vuotta peräkkäin, ja sen säästöt nojaavat lukuihin, joille ei löydy katetta. Vaihtoehtonsa työllisyysvaikutuksia keskusta ei ole taaskaan julkistanut.
Kokoomuksen Multala: Eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyssä ei voi kestää kuutta vuotta20.11.2026 10:38:13 EET | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan EU:n lupaprosessien hitaudesta on tullut eurooppalaisille yrityksille selvä kilpailuhaitta. Multalan mukaan prosesseja on pakko sujuvoittaa, jotta eurooppalaiset yritykset voivat kilpailla yhdysvaltalaisten ja aasialaisten kilpailijoidensa kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme