Kaikkosen mukaan ensi vaalikauden 8–11 miljardin euron sopeutuksesta kolmannes tehtäisiin verotuksella.

– Se tarkoittaisi miljardien eurojen veronkorotuksia suomalaisille ja suomalaisille yrityksille. Kaikkonen varoittaa itse, että veronkorotukset hyydyttävät työnteon ja yrittämisen, mutta tekisi niitä silti miljardeilla. Miten keskusta aikoo tällä linjalla tuplata kasvun, kuten se lupaa? Kaunisto kysyy.

Kauniston mukaan keskustan talouslinjan uskottavuutta ei paranna eilen julkistettu vaihtoehtobudjetti. Siinä yhteisöveron alennus perutaan jo toista vuotta peräkkäin, ja säästöt nojaavat tavoitteisiin, joille ei ole katetta.

– Talouspuolueen pitää pystyä kertomaan, mistä työpaikat syntyvät. Keskusta ei ole kertonut vaihtoehtonsa työllisyysvaikutuksia vieläkään. Uskottavuus on pyöreä nolla, Kaunisto sanoo.

Kaikkonen syytti puheessaan hallitusta siitä, että alueet on jätetty oman onnensa nojaan. Kauniston mukaan keskustan sotelinjassa on ristiriita jos toinenkin.

– Keskusta oli viime kaudella keskeisesti rakentamassa nykyistä rahoitusmallia ja arviointimenettelyjä. Nyt se vaatii keskeyttämään menettelyt, jotka perustuvat sen itse säätämään lakiin. Kaunisto muistuttaa.

Tällä vaalikaudella rahoitusmallia on korjattu kolmella lakimuutoksella, ja alueiden rahoitus on kasvanut yli neljällä miljardilla eurolla. Alueiden talous on kääntynyt ylijäämäiseksi, ja yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden määrä on pudonnut yli 30 000:sta noin 7 300:aan. Suunta on Kauniston mukaan kääntynyt alueiden kovan työn ansiosta.

– Keskustan viime kaudella kätilöimän rahoitusmallin kokonaisuudistusta tehdään juuri nyt parlamentaarisessa työryhmässä. Rakentava työ siellä kertoisi enemmän vastuunkannosta kuin puoluevaltuuston palopuheet, Kaunisto päättää.