SDP:n Paula Werning: Orpon lähtö hylättiin pitkän laukan takia – hevosalan rahoitus jäi taas odottamaan
21.11.2026 12:35:34 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hevosala odotti hallitukselta päätöksiä, mutta sai jälleen lupauksia ja puhetta tilanteen seuraamisesta. Nyt on pääministeri Petteri Orpon vuoro kantaa vastuu. Vastuun siirtäminen seuraavalle hallitukselle on osoitus siitä, ettei annettuja lupauksia pystytä lunastamaan.
– Orpo on edelleen ohjaksissa, mutta hevosalan kohdalla startti onnistui ja maaliin pääsy jäi haaveeksi. Hallitus linjasi jo kevään kehysriihessä turvaavansa hevosalan toiminnan jatkuvuuden vuosina 2027–2029. Kun päätösten aika koitti, ratkaisua ei kuitenkaan syntynyt. Päätösten siirtäminen seuraavalle hallitukselle ei ole vastuunkantoa, Paula Werning toteaa.
Vuodelle 2027 esitetty 28 miljoonan euron rahoitus jää hevosalan arvioimasta 30 miljoonan euron tarpeesta. Myös vuosien 2028 ja 2029 rahoitus on edelleen auki.
– Hevosala työllistää noin 15 000 ihmistä ja siihen liittyy noin 3 000 yritystä. Kyse ei ole pienestä harrastuspiiristä, vaan merkittävästä elinkeinosta, joka tuo työtä ja elinvoimaa ympäri Suomen. Epävarmuus vaikeuttaa yritysten, raviratojen ja kasvattajien arkea. Pelkkä tilanteen seuraaminen ei turvaa toimintaa, Werning painottaa.
Erityisen huolissaan Werning on suomenhevosen tulevaisuudesta. Suomenhevonen on kansallisaarre, jonka kasvatuksen heikkenemiseen on puututtava konkreettisesti.
– Lupaukset on annettu, mutta nyt tarvitaan näyttöjä. Hallitus ei voi jäädä kiertämään rataa ja siirtää maaliviivaa seuraavalle hallitukselle. Nyt on aika lunastaa lupaukset, Werning päättää.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
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