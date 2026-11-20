Helmareiden mediaohjelma 25.11.–6.12.2026
21.11.2026 14:00:00 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa Italian MM-jatkokarsintojen toisella kierroksella Helsingissä (1.12.) ja Tarantossa (5.12.).
Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi torstaina 25 pelaajan joukkueen Italia-otteluihin. Suomen joukkue kokoontuu tiistaina Eerikkilän urheiluopistolla.
Alta löydät Helmareiden mediaohjelman. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>
MM-jatkokarsintojen toinen kierros käynnistyy Helsingissä Bolt Arenalla tiistaina 1. joulukuuta kello 18.30. Jälkimmäinen ottelu pelataan Taranton Stadio Erasmo Iacovonella lauantaina 5. joulukuuta kello 22.15 Suomen aikaa.
Helmareiden mediaohjelma 25.11.–6.12.2026
Keskiviikko 25.11.2026
Klo 15:00 Haastattelut ja puhelinhaastattelut, Eerikkilän urheiluopisto
Torstai 26.11.2026
Klo 15:00 Haastattelut ja puhelinhaastattelut, Eerikkilän urheiluopisto
Perjantai 27.11.2026
Klo 15:00 Haastattelut ja puhelinhaastattelut, Eerikkilän urheiluopisto
Sunnuntai 29.11.2026
Klo 15:00 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
Paikalla 2 pelaajaa
Maanantai 30.11.2026
Klo 11:25 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Bolt Arena, Helsinki
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja
Klo 12:00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Bolt Arena, Helsinki
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Tiistai 1.12.2026
Klo 18:30 SUOMI–ITALIA, Bolt Arena, Helsinki
Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone
Keskiviikko 2.12.2026
Klo 13:30 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
Paikalla 2 pelaajaa
Perjantai 4.12.2026
Klo 11:30* Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Salina Hotel, Taranto
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja
Klo 12:00* / 13:00 Puhelinhaastattelut
Klo 16:30* Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Stadio Erasmo Iacovone, Taranto
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Lauantai 5.12.2026
Klo 21:15* / 22:15 ITALIA–SUOMI, Stadio Erasmo Iacovone, Taranto
Ottelun jälkeiset haastattelut ja puhelinhaastattelut
Sunnuntai 6.12.2026
Klo 10:00* / 11:00 Puhelinhaastattelut
*ajat paikallista aikaa.
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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