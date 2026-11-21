Reserviläisliiton liittohallitus on valinnut Mikkelin Reserviläiset ry:n vuoden 2026 malliyhdistykseksi. Valinta julkistettiin Reserviläisliiton liittokokouksessa Kuopiossa 21.11.2026. Tunnustus myönnetään vuosittain esimerkillisesti toimineelle reserviläisyhdistykselle. Mikkelissä toiminnan vahvuuksia ovat monipuolinen toiminta ympäri vuoden, uusien jäsenten aktiivinen vastaanottaminen ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.

Mikkelin Reserviläiset on kasvattanut jäsenmääräänsä tekemällä mukaantulosta helppoa. Uusia jäseniä kannustetaan ottamaan yhteyttä vastuuhenkilöihin ja tutustumaan toimintaan vaikkapa liikuntavuorolla tai jäsenillassa. Mukaan ovat tervetulleita myös ne, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta.

– Mikkelin Reserviläisten jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti, ja tällä hetkellä se on jo huikeat 430 jäsentä. Yhdistyksessä on tehty oikeita ratkaisuja aktiivisen toiminnan toteuttamiseksi jo edellisten toimijoiden toimesta, ja kiitos tunnustuksesta kuuluukin sekä nykyisille että entisille toimijoille. Työ yhdistyksessä on ollut pitkäjänteistä, sinnikästä ja tuloksekasta, eikä se ole tapahtunut itsestään, Mikkelin Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Kari Summanen kiittää.

Yhdistyksellä on monipuolista toimintaa hyvin laajasti. Ammunta on yksi yhdistyksen keskeisistä toimintamuodoista. Kyrönpellon ampumaradalla järjestetään viikoittain vuorotellen ohjattuja ampumavuoroja ja sovelletun reserviläisammunnan (SRA) harjoituksia. Ohjatulla vuorolla pääsee tutustumaan harrastukseen myös yhdistyksen kalustolla. SRA-toiminnassa Mikkelin Reserviläiset on ollut mukana lajin alkuvaiheista lähtien. Vuoden 2026 kalenteriin kuului viisi Suur-Savon Sissi-Cupin osakilpailua.

Ampumatoiminnan lisäksi yhdistys järjestää liikuntavuoroja, jäseniltoja ja talkoita, joiden kautta jäsenet voivat löytää itselleen sopivan tavan osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Jäseniltoihin ovat tervetulleita myös jäsenten perheet, ja vuoden 2025 Maaottelumarssilla huomioitiin perheen nuorimmat. Näin myös lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan yhdistyksen toimintaan yhdessä vanhempiensa kanssa.

– Meillä päämajakaupungissa on vahva yhdessä tekemisen ja yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuri. Teemme paljon yhteistyötä mm. Puolustusvoimien ja eri järjestöjen kanssa, Summanen kertoo.

Vuonna 1935 perustettu Mikkelin Reserviläiset on myös yksi Reserviläisliiton perustajayhdistyksistä. Toimintaa on kehitetty vastaamaan tämän päivän reserviläisen tarpeita, mutta samalla pidetty kiinni niistä arvoista, joiden varaan yhdistys on yli 90 vuotta sitten rakennettu. Perinnetyö näkyy kunniavartioissa sekä osallistumisena kansallisen veteraanipäivän, kaatuneitten muistopäivän ja Puolustusvoimain lippujuhlan päivän järjestelyihin.