Iida Karhunen kuudenneksi Finlandia Trophy Helsinki -kilpailussa
21.11.2026 16:04:35 EET | Suomen Taitoluisteluliitto | Tiedote
Iida Karhunen ylsi Grand Prix -sarjan osakilpailussa lähelle uransa parhaita pisteitä. Janna Jyrkinen ja Minja Peltonen luistelivat hyvät kokonaisuudet.
Taitoluistelun Finlandia Trophy Helsinki jatkui lauantaina naisten ja pariluistelun vapaaohjelmakilpailuilla.
Iida Karhunen jatkoi vakuuttavasti kauden ensimmäistä kilpailuaan ja sai vapaaohjelmastaan pisteet 120,23. Yhteispisteet 186,47 toivat hänelle kovatasoisen kilpailun kuudennen sijan.
Jalkavaivasta toipunut Karhunen kertoo, että kilpailusuoritus oli kauden ensimmäinen täysi vapaaohjelma.
– Harjoituksissa on vielä jätetty pieniä kohtia luistelematta, jottei tule liikaa rasitusta. Ei ollut täydellistä, mutta ei tullut sellaisia suurempia virheitä ohjelmaan.
Karhunen kehuu saaneensa kotiyleisöltä paljon voimaa.
– Tänään oli vähän rauhallisempi fiilis kuin eilen ja pystyin nauttimaan luistelusta. Yllätyin, että pystyin näinkin hyvään suoritukseen, vaikka valmistautuminen oli lyhyt, hän jatkaa.
Suomen Janna Jyrkinen sijoittui kilpailun 11:nneksi yhteispistein 156,40.
Jyrkisen suoritukseen mahtui vahvan alkuohjelman jälkeen kaatuminen ja yhden kolmoishypyn helpottuminen. Hän keräsi vapaaohjelmastaan pisteet 96,66.
– Oli tosi kiva luistella ja ohjelmassa oli paljon hyvää. Sen toista puoliskoa täytyy vielä vähän työstää, mutta pikkuhiljaa, Jyrkinen kommentoi.
Grand Prix -debyyttiään luisteleva Minja Peltonen toi jäälle yhtä hyppyhelpotusta lukuunottamatta ehjän kokonaisuuden. Peltonen keräsi vapaaohjelmapisteet 96,36 ja yhteispisteet 145,71. Hän sijoittui 12:nneksi.
– Oli mahtava luistella, koska halli oli vielä täydempi kuin eilen. Se lisäsi kyllä pientä jännitystä jalkoihin ennen suoritusta, mutta olen tyytyväinen, että suoritus pysyi hyvin kasassa, Peltonen analysoi.
Naisten kilpailun voiton vei ylivoimaisesti Japanin Mao Shimada pistein 229,49. Toiseksi sijoittui Viron Niina Petrokina pistein 214,06 ja kolmanneksi Yhdysvaltojen Isabeu Levito pistein 207,19.
Parien kilpailun voittivat Saksan Annika Hocke ja Robert Kunkel pistein 196,40. Hopealle luistelivat Kanadan Lia Pereira ja Trennt Michaud pistein 195,28. Pronssille nousivat Yhdysvaltojen Audrey Shin ja Spencer Akira Howe pistein 193,18.
Finlandia Trophy Helsinki jatkuu lauantaina miesten vapaaohjelmilla ja jäätanssin rytmitanssilla.
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Yhteyshenkilöt
Emmi KoskiniemiLehdistöpäällikköFinlandia Trophy Helsinki 2026Puh:050 548 7941media_finlandiatrophy@skatingfinland.fi
Miia HyttinenSuomen joukkueenjohtajaFinlandia Trophy Helsinki 2026Puh:050 356 5251miia.hyttinen@skatingfinland.fi
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Suomen Taitoluisteluliitto
Suomen Taitoluisteluliitto tiedottaa taitoluisteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista, kilpailuista tapahtumista, urheilijoista ja lajin kehittämisestä Suomessa. Suomen Taitoluisteluliitto on taitoluistelun valtakunnallinen lajiliitto ja Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) jäsen.
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