Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisat puoluevaltuutetut, SDP:n jäsenet, median edustajat, hyvät ystävät, bästa kamrater

Lämpimästi tervetuloa Kuopioon puoluekokouskauden ensimmäiseen puoluevaltuuston kokoukseen. Suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi täällä Kuopiossa.

Me ollaan täällä koolla hetkellä, jolloin meidän mieltä painaa kriittinen arvio yhteiskunnan tilasta, mutta eteenpäin meitä ajaa tarve sanoittaa jotain syvää ja olennaista Suomen tulevien vuosien varalle – luottamusyhteiskunnan rakentamiseksi.

Politiikan ajatustyötä, asian ääreen paneutumista, laskeutumista hyvinvointivaltion uudistamisen ja ihmisten arjen parantamisen äärelle häiritsee jatkuva kohina. Vielä jokin aika sitten olisin luonnehtinut tuota jatkuvaa kohinaa epätarkoituksenmukaiseksi asioiden vieressä käytäväksi räksyttämiseksi, jonka seurauksena ihmisten epäluottamus yhteiskuntaan kasvaa.

Nyt tänään Kuopiossa, joudun kuitenkin toteamaan ettei luonnehdinta enää riitä. Se mitä kutsun kohinaksi, on käymässä yhteiskunnan kannalta erittäin vaaralliseksi.

Tuskin meiltä keltään jäi huomaamatta perussuomalaisen europarlamentaarikon Sebastian Tynkkysen kommentit, joissa Nasimaa käsketään jättämään Suomi ja esitetään että hänestä olisi päästävä eroon mahdollisimman pian. Tällaista sosialidemokraattinen liike ei hyväksy.

Nasima, haluan sanoa meidän kaikkien puoleta tämän: olemme ylpeitä, että olet Suomessa kansan luottamuksella valittu kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja ja että olet valinnut puolustaa elämäntyönäsi tavallisten ihmisten arkea ja hyvinvointia. Tämä liike seisoo kanssasi, ja me edustamme yhdessä sellaisia arvoja, jotka tarjoavat ihmisten arkeen ja suureksi käyneeseen epätoivoon konkreettisia parannuksia – kyynisyyden, vihan ja epäluottamuksen sijaan.

Hyvät ystävät,

Viime aikoina olen laajemminkin, ehkä vähän naiivisti, jäänyt pohtimaan, milloin me yhteiskuntana aloimme uskoa Suomeen, joka olisi vahvimmillaan, kun yksilöt piiskaavat toisiaan ja sukupolvet asetetaan keinotekoisesti vastakkain?

Ajattelulle, jossa ihmisryhmien välisestä vastakkainasettelusta kuvitellaan rakentuvan kestävä lupaus hyvinvointivaltiosta – saati että sillä kyettäisiin edes sitä julkista taloutta tervehdyttämään?

Että suomalaisissa perheissä koettaisiin oikeudenmukaiseksi asettaa vastakkain lapsenlapset ja isovanhemmat. Että politiikassa kuuluisi valita sen välillä, puuttuuko lapsi- vai eläkeläisköyhyyteen, kun samaan aikaan varakkaimmat jättävät väliin yhteiset talkoot?

Ja kun tässä kapeakatseisessa ajassa ajaudutaan pelottelemaan nuoria eläkejärjestelmän romahtamisella ja ikäihmisiä hoivapalvelujen tulevaisuudella, kannattaa pelottelijoille esittää vastakysymys: keitä tämän poskettoman epäluottamuksen juurruttaminen lopulta hyödyttää?

Hyvät toverit,

Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa on meille sosialidemokraateille kyse kokonaisesta yhteiskunnallisesta ajattelutavasta. Ihmisten vapauttamisesta arkisesta epävarmuudesta. EIkö vain?

Hyvinvointivaltio edellyttää laajaa yhteiskunnallista hyväksyntää. Hyväksyntää sille, että osallistumme yhdessä sellaistenkin palvelujen ja turvajärjestelmien rahoittamiseen, joita emme itse juuri tällä hetkellä tarvitse. Sillä yksi asia on varmaa: jonain päivänä meistä jokainen on saanut – ja tulee saamaan – tältä yhteiskunnalta myös oman osansa.

Ja ystävät, jos on varjoja, niin on jossain on myös valoa. Olen ollut tänä syksynä erityisen toiveikas, sillä liikkeemme on sanoittanut usein tavoin tuleville sukupolville merkitystä ja visiota. Vision siitä yhteiskunnasta ja demokratiasta, jota kohti valitsemme kulkea.

Tämä on nimittäin ollut sosialidemokraattisten kirjojen syksy. Ajattelen, että kirjojen kirjoittaminen osoittaa alttiutta asettua ajattelemaan. Tässä ajassa meidän sydämissä pitäisi olla erityinen paikka heille, jotka malttavat kertoa ja kirjoittaa asiat pitkästi.

Olen lukenut näiden kolmen sosialidemokraattisen tekijän ja ajattelijan kirjat, ja minua on puhutellut, kuinka erilaisten tarinoiden kautta liikkeemme ihmiset sanoittavat suomalaisen, eurooppalaisen ja globaalin yhteiskunnan ja demokratian kehitystä.

Poliittisen liikkeen elinvoimaisuutta heijastaa sen kyky tuottaa omaa yhteiskunnallista ajattelua. Kykyä keskustella muustakin kuin niistä kysymyksistä, jotka joku toinen on kulloinkin asettanut.

Tässä joukossa myös sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja on kirjoittanut kirjan. Lämpimät onnittelut kirjasta, Antti.

Suomalaista luottamusyhteiskuntaa rakennetaan pitkällä listalla tarkoituksenmukaisia yhteiskunnallisia uudistuksia: kasvuyritysten pullonkaulojen ratkomisesta pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja aikuiskoulutustuesta hoitoon pääsyyn. Luottamusyhteiskunnan rakentaminen asettaa tavoitteen pitää yllä suomalaisen hyvinvointivaltion ydintä ja parantaa ihmisten arkista ympäristöä tiukassakin talous- ja turvallisuuspoliittisessa ajassa. Tai oikeastaan – ehkä juuri niiden takia.

Olen sanoittanut sen aiemmin niin, että suomalaisille on syytä lunastaa lupaus uudesta nousukaudesta: kestävästi kasvavasta taloudesta ja oikeudenmukaisesta yhteiskuntasopimuksesta. Kuulen Antin kirjasta vastauksia näihin molempiin. Kuulin tässä kirjassa myös jotakin, mitä suomalainen politiikka on pitkään tarvinnut. Sen sijaan, että puhe olisi jakanut meitä suomalaisia, me tunnistamme siitä arkemme ja voimme jakaa sanoman.

Ja hyvät toverit,

Olen iloinen siitä, että voimme tuoda tänään puoluevaltuuston yhteydessä yhden osan lisää SDP:n ajatteluun suomalaisesta luottamusyhteiskunnasta. Se on konkreettisesti myös pala omaa sukupolvikokemustani Euroopan unionin itärajalta.

Tänään täällä Kuopiossa, tulemme julkaisemaan SDP:n ratkaisuja itäiselle Suomelle, uuden kasvun aikaansaamiselle. Jos Nokian romahduksen jälkeisestä ajasta olemme jotain parhaillaan oppimassa, niin aikanaan kylvetty sato tuottaa hedelmät, kun sille antaa pitkäjänteiset ja kannustavat olosuhteet. Täällä itäisessä Suomessa akuuttia shokkia hälventämään, ja alkuvauhtia antamaan tarvitaan politiikan apua. Olen ylpeä siitä, miten sosialidemokraatit ovat tunnustautuvat koko Suomen puolueeksi tehden näkyväksi ja arvokkaaksi monenlaisia tarinoita, joita eri puolilla Suomea eletään.

Puhe Itäisestä Suomesta ja Euroopan unionin itäisestä rajaseudusta on miulle monin tavoin omakohtaista. Imatralaislähtöinen Tympeät tytöt -sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen on kirjoittanut nuorten naisten, syrjäseutujen tyttöjen kokemuksista tehtaanvarjon ja valtsikan välissä.

Miltä tuntuu, kun lapsuuden maisema on se mitä kutsutaan rakennemuutokseksi tai kun paineet työurasta, perheestä, asettumisesta, lähellä tai kaukana olevien läheisten hoivasta jyskyttävät takaraivossa. Nuorena aikuisena joudut jokatapauksessa perusteluvastuuseen: toisille joudut perustelemaan sitä että lähdet, toisille joudut perustelemaan sitä että jäät – oli se kiinni omista valinnoista tai ei. Näitä arkisia valintoja peilataan hyvinvointivaltion lupausta vasten.

Hyvät ystävät,

Samaa mielentilaa jonkinlaisesta näköalattomuudesta jakavat nuoret eri puolilla maailmaa ja erityisesti eri puolilla Eurooppaa. Nuoret aikuiset ovat nousseet barrikadeille vaatimaan muutosta. Myös Suomessa uusi aktiivinen sukupolvi järjestäytyy. Meidän on vastattava, kun sukupolvi, jota toisinaan syytetään välinpitämättömyydestä ja passiivisuudesta, on nyt liikkeellä puolustamassa omaa tulevaisuuttaan.

Samaan aikaan kun mellakat tuntuvat olevan kaukana, on Suomi noussut Euroopassa nuorisotyöttömyyden kärkimaaksi. Joka neljäs alle 25-vuotias työvoimaan kuuluva on työtön. Työttömyys runtelee Suomessa nuoria läpi maan.

Jos niitä paljon puhuttuja työtunteja haluttaisiin kasvattaa, olisi parasta alkaa antamaan takeita työuran alkupäähän. Sen sijaan että epävarmoissa työsuhteissa keskeisiä elämänvalintoja roikutetaan tahtomatta pitkälle tulevaisuuden, voisi nuoret aikuiset rauhassa pohtia sitä, mille mallille elämä ja arki asettuu. Se edellyttää kiinni pääsemistä ensimmäiseen vakituiseen työhön. Polkua vakituiseen työelämään luodaan kokemuksella. Nuorten työttömyysjaksot on siis määrätietoisesti nitistettävä minimiin. Siksi seuraavalla hallituskaudella tulee tehdä nuorten työelämän kunnianpalautus ja uudistaa nuorisotakuu.

Nuorisotakuu on suora ja konkreettinen takuu työ- harjoittelu-, oppisopimus- tai muusta koulutuspaikasta. Nuorten turhautumiseen on vastattava konkreettisesti – vaihtoehtoiskustannus on pitkässä nuorten ikäluokkien turhautuminen yhteiskunnan kannalta kestämättömillä tavoilla.

Minä en pidä nyt ilmassa väreilevää nuorten tyytymättömyyttä lainkaan huonona asiana. Se kertoo siitä, että nuoret odottavat edelleen suomalaisesta yhteiskunnalta jotakin. Yhtäältä he heijastavat näkyväksi sitä, mikä yhteiskunnassa pinnan alla kuplii. Tässä maassa sosialidemokraateilta odoitetaan ja velvoitetaan ratkaisuja.

Hyvät puoluevaltuutetut,

Eduskuntavaaleihin on 148 päivää. Poliittiset asetelmat alkavat ottaa jalansijaa. Kaiken täysin epäasiallisen kuohunnan keskellä SDP:n rooli ja tehtävä on selkeä: esittää vastuullinen muutosohjelma Suomelle – vaihtoehto talouden tasapainottamisesta, mutta ennen muuta kuva luottamusyhteiskunnasta. Tätä työtä valmistelevat sadat aktiivit ja tähän työhön ovat osallistuneet tuhannet suomalaiset Idea Suomelle -kampanjan myötä.

Tulevissa vaaleissa on kyse ihmisten arjesta. Tulevan puolen vuoden aikana SDP:n tehtävä ei ole kohdata yksin heitä, jotka jo meihin luottavat. Meidän tehtävä on kutsua mukaan heidät, joiden epäluottamus yhteiskuntaa ja politiikkaa kohtaan kasvaa.

Me olemme valmiudessa esittämään suomalaisten yhteisen vaihtoehdon vastuullisesta ja toiveikkaammasta tulevaisuudesta. Ja myrskyvaroituksena sanon, että jos me emme sitä tee…jos me emme sitä tee, niin teemme tilaa sellaisille voimille, jotka tarjoavat syyllisiä ratkaisujen sijaan, pelkoa toivon sijaan, taantumusta tulevaisuuden tielle.

Palaan vielä Antin kirjaan ja siihen, mikä minua tässä visiossa luottamusyhteiskunnasta puhuttelee. Suomessa pääministerin on kyettävä johtamaan koko maata. Tiukassa paikassa saavutettava kansakunnan luottamus. Pääministerin tai ylimpien vallanpitäjien kuuluukin avoimessa demokratiassa olla kritiikin kohteena, ja siitäkin huolimatta on pidettävä heidän puolta, joiden elämäntilannetta ei itse tunne tai jotka ovat eri mieltä. Ja uskon vilpittömästi, että tällä saralla meillä sosialidemokraateilla on jotain oleellista annettavaa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hyvät ystävät,

Olenko se vain minä, vai aistinko, että muutoksen tuulet puhaltavat?

Jotakin erityistä suomalaisessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä juuri nyt on. Väreilyä siitä, kuinka rohkealla jalalla olemme liikkeellä. Olen aivan varma, että tänään yhteenkokoontuva puoluevaltuusto sekä alue- ja kuntapäivien väki ovat valmiina unelmoimaan paremmasta ja tekemään töitä suomalaisten puolesta.

Lähdetään yhdessä liikkeelle kuten tänä aamuna kuopiolaiset marraskuiseen räntäsateeseen, torin kahvilaan sosialidemokraattisen vaihtoehdon äärelle. Meitä tarvitaan ja meitä odotetaan.

Näillä sanoin, toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi käynnistämään puoluevaltuuston kokousviikonlopun.