Adlercreutz: RKP löytää ratkaisuja ja kantaa vastuuta
21.11.2026 14:31:49 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n puoluevaltuusto kokoontuu Porvoossa 21.–22. marraskuuta 2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa huhtikuussa 2027 järjestettävien eduskuntavaalien vaaliohjelmaa. Puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz korosti puheessaan, että RKP lähtee eduskuntavaaleihin selkeällä liberaalilla profiililla, kirkkailla tavoitteilla siitä, miten yhteiskunnan kehittämistä jatketaan, sekä kuluvan hallituskauden konkreettisilla tuloksilla. Adlercreutz painottaa, että Suomen politiikassa tarvitaan puolue, joka kantaa taloudellista vastuuta ja pitää samalla ihmisistä huolta.
– Kun poliittinen keskustelu polarisoituu ja yhä useampi pelkistää maailman mustavalkoiseksi, tarvitaan puolue, joka näkee myös kaikki sävyt. Poliittinen keskusta ei ole tyhjä. Me olemme täällä, ja meillä on tärkeä tehtävä, Adlercreutz sanoo.
Adlercreutzin mukaan tulevissa eduskuntavaaleissa on kyse Suomen taloudesta huolehtimisesta, mutta samalla on muistettava, mitä talouden on viime kädessä tarkoitus mahdollistaa.
– Meidän on otettava taloudellinen tilanne vakavasti ja uskallettava tehdä päätöksiä. Mutta on myös tärkeää ymmärtää, mitä yritämme pelastaa: koulumme, terveydenhuoltomme, hoivamme, turvallisuutemme ja ihmisten mahdollisuudet. Tarvitsemme vahvan talouden, mutta emme saa unohtaa numeroiden takana olevia ihmisiä.
Adlercreutz nostaa hallituskauden konkreettisina tuloksina esiin muun muassa panostukset peruskouluun, tutkimus- ja kehittämisinvestointien kasvattamisen, yhdistelmävakuutuksen, lasten ja nuorten terapiatakuun sekä työn paremman hoitoon pääsyn puolesta.
– Emme kerro vain siitä, mitä haluamme tehdä. Kerromme myös siitä, mitä olemme saaneet aikaan. RKP on ollut mukana toteuttamassa konkreettisia parannuksia koulutukseen, työelämään, terveydenhuoltoon, kielellisiin oikeuksiin ja alueelliseen kehitykseen, Adlercreutz sanoo.
Adlercreutz kannustaa puolueen aktiiveja viemään viestiä eteenpäin vaalien alla. Kampanja rakentuu ihmisten kohtaamisista, keskusteluista, mielipidekirjoituksista ja aktiivisuudesta sosiaalisessa mediassa.
– Tämä on kampanja, jonka teemme yhdessä. Olemme liberaali puolue, joka uskoo vapauteen, vastuuseen ja avoimuuteen. Olemme rakentava puolue, joka etsii ratkaisuja, sekä vastuullinen puolue, joka pitää huolta hyvinvoinnista. RKP:tä tarvitaan myös jatkossa rakentamaan Suomen tulevaisuutta, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
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