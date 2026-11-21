Datakeskukset, kaivokset ja yritysjättien edut puhuttavat koko Eurooppaa. Useassa valtiossa suuryritysten ja teknojättien edut ajavat luonnon ja ympäristön ohi. Kansallinen ylpeys ja omistukset eivät olekaan yhtäkkiä niin tärkeitä, kun on kyseessä luonto ja ympäristö.

– Tämä kehitys täytyy kääntää. Tätä varten olemme me Vihreät. Meidän läsnäolomme on ainutlaatuisen tärkeää – sillä mikään toinen puolue ei puolusta luontoa ja ympäristöä viimeiseen asti kuten me. Olemme tänään kertoneet jättävämme välikysymyksen siitä, että luonto ei ole kaupan, Pyhälammi toteaa.



Euroopan Vihreiden hallituksesta erosi hiljattain ranskalainen Marina Verronneau, ja uusi jäsen valitaan Euroopan Vihreiden puoluekokouksessa Puolan Varsovassa 11. - 13.12. Aiempia suomalaisia kattojärjestön hallituksessa on edustanut mm. Oras Tynkkynen.

– Ei ole toista Vihreää puoluetta, kuten meillä ei ole toista planeettaakaan. On ainoastaan yksi vaihtoehto. Meidän täytyy olla mahdollisimman vahva, iso ja vaikuttava puolue. Meitä nimittäin tarvitaan, juuri nyt enemmän kuin koskaan, Pyhälammi linjaa.