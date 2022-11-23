Suomen maistuvin juusto on valittu. Voittajan maku kypsyy vuoden.
23.11.2026 08:15:24 EET | Jukolan Juusto Oy | Uutinen
Jukolan Juuston Aito Cheddar Vintage on Suomen maistuvin juusto. Leivonmäkeläinen cheddar nousi kävijöiden suosikiksi viikonloppuna Jyväskylän Paviljongissa järjestetyn Juustonäyttelyn yleisöäänestyksessä.
Vintagen maussa on takana vähintään vuoden odotus. Pitkän kypsytyksen aikana cheddarin maku voimistuu ja juustoon muodostuu pieniä kiteitä, jotka rouskuvat purressa. Juusto valmistetaan Leivonmäellä Jukolan oman tilan aamulypsyn maidosta.
”Vintage on meidän juustolamme lippulaiva. Annamme sen kypsyä rauhassa vuoden, jotta siihen kehittyy voimakas mutta pehmeä ja puhdas cheddarin maku. Uskon, että juuri sellaisista mauista suomalaiset pitävät. Siksi tuntuu erityisen hyvältä, että ihmiset maistoivat ja valitsivat juuri Vintagen suosikikseen”, sanoo Markku Liias Jukolan Juustolta.
Vintage palkittiin myös laatukilpailussa
Yleisöäänestyksen lisäksi Jukolan Juusto sai valtakunnallisessa juustojen laatukilpailussa kaksi sarjavoittoa. Aito Cheddar Vintage voitti erikoisjuustojen sarjan, ja pehmeän savuinen Aito Cheddar Terva voitti maustettujen kypsytettyjen juustojen sarjan. Terva-cheddar sijoittui toiseksi myös yleisöäänestyksessä.
Vintagelle palkinnot ovat jatkoa vuoden 2024 menestykselle, jolloin se valittiin Suomen parhaaksi kypsytetyksi juustoksi.
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Yhteyshenkilöt
Markku LiiasJukolan JuustoPuh:040 570 0522markku.liias@jukolanjuusto.fi
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