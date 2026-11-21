Itäinen Suomi tarvitsee elinvoimaa – SDP esittää viisi ratkaisua seuraavalle hallituskaudelle
21.11.2026 16:22:12 EET | SDP | Tiedote
SDP esittää seuraavalle hallituskaudelle viiden kohdan ohjelmaa itäisen Suomen elinvoiman, investointien ja tulevaisuudenuskon vahvistamiseksi.
– Venäjän hyökkäyssota, itärajan sulkeutuminen sekä rajat ylittävän kaupan ja matkailun tyrehtyminen ovat muuttaneet itäisen Suomen toimintaympäristöä. Itäinen Suomi tarvitsee nyt ennen kaikkea tulevaisuudenuskoa ja konkreettisia toimia. Kyse ei ole aluepolitiikasta vaan koko Suomen kasvun edistämisestä, sanoo SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka.
SDP esittää viittä toimenpidettä tulevalle hallituskaudelle: EU-rahoituksen turvaamista itäisille raja-alueille, liikenne- ja lentoyhteyksien vahvistamista, teollisten investointien vauhdittamista, matkailun kasvun tukemista sekä ratkaisuja asunto- ja kiinteistörahoituksen ongelmiin.
– Itäisen Suomen vahvuudet löytyvät tulevaisuuden investoinneista. Alueella on erinomaiset edellytykset puhtaaseen siirtymään, uuteen teollisuuteen ja korkean jalostusarvon tuotantoon. Valtion tehtävä on varmistaa, että investointien toteutuminen ei jää kiinni esimerkiksi energian saatavuudesta. Ensi hallituskaudella on vahvistettava ja rakennettava uutta kantaverkkoa sekä löydettävä ratkaisu, joka mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen myös itäisessä Suomessa, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
Myös toimivista liikenneyhteyksistä on huolehdittava. Liikenneinvestoinneissa on huomioitava Venäjän hyökkäyssodan sekä Saimaan kanavan liikenteen hiljentymisen muuttamat kuljetusvirrat.
– Itäisen Suomen maakuntakeskuksista on mahdollistettava kolmen tunnin yhteys pääkaupunkiseudulle. Samalla on vähennettävä tie- ja rataverkoston korjausvelkaa ja huolehdittava Karjalan radan välityskyvystä. Karjalan radan investoinnit ovat jääneet Orpon hallitukselta pahasti kesken, vaikka se on tavaraliikenteellä mitattuna yksi Suomen raskaimmin liikennöidyistä rataosuuksista, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Seppo Eskelinen.
– Itäinen Suomi ei tarvitse enää enempää kauniita sanoja ja juhlapuheita, vaan vaikuttavia tekoja. Tähän SDP on sitoutunut. Itäisten maakuntien pärjäämisessä on kyse Suomen ja koko Euroopan unionin turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta, kolmikko päättää.
Tutustu ehdotuksiin: Elinvoimaa ja tulevaisuudenuskoa itäiseen Suomeen
Yhteyshenkilöt
Emilia KangaskolkkaSDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaPuh:0451149034emilia.kangaskolkka@luottamus.joensuu.fi
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
Seppo EskelinenSDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0505143350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
SDP
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